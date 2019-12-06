5 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с предпринимателями города в рамках форума «Инвестируй в Новосибирск».

«Эти встречи у нас проходят регулярно, они позволяют нам сверить часы с новосибирскими предпринимателями – правильно ли мы понимаем ситуацию, ощущаем проблемы и что еще нужно сделать, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат, и улучшить возможности для развития малого и среднего бизнеса, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Глава города добавил, что после выделения 10 % платежей по упрощённой системе налогообложения (это налоги от малого бизнеса), поддержка предпринимателей стало одним из ключевых направлений деятельности местных властей.

Также в рамках встречи на обсуждение были вынесены темы благоустройства зеленых зон, развитие в Новосибирске инфраструктуры для электромобилей и продвижение образовательных проектов в школах по укреплению семейных ценностей. Новосибирские бизнесмены выразили готовность инвестировать в строительство новой набережной, которая свяжет Заельцовский парк и центр города. Анатолий Локоть инициативу одобрил.

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