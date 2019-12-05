Новосибирские бизнесмены готовы инвестировать в строительство новой набережной

Бизнесмены Заельцовского района Новосибирска готовы инвестировать в строительство новой набережной, которая свяжет Заельцовский парк и центр города.

Об инициативе бизнесменов на прошедшей в четверг в рамках предпринимательского форума «Инвестируй в Новосибирск» встрече мэра с бизнес-сообществом заявил председатель совета предпринимателей Заельцовского района Виктор Мокровицкий. «Есть предпосылки и люди, желающие внести лепту в развитие Заельцовского района – строительство набережной от Заельцовского парка в сторону центра. Появятся соответствующие документы, я бы попросил вас взять на контроль. Это реально», — сказал Виктор Мокровицкий.

Мэр Анатолий Локоть инициативу одобрил, предложив начать работу «прямо сейчас». Бизнесмены, по его словам, могут инвестировать в разработку проекта будущей набережной. Он также отметил, что новый проект может столкнуться с преградой в виде территории Речного порта, расположенного по другую сторону Октябрьского моста от Михайловской набережной. Он фактически не позволит соединить набережные. «Речпорт нам сильно ситуацию коверкает, он разрезал Новосибирск в центре города, фактически у нас изъята из обращения значительная часть побережья. Это мешает благоустройству. Есть предложение, чтобы в итоге вынести его за пределы города», — сказал Анатолий Локоть. Детали обсуждения по выносу речпорта за пределы Новосибирска мэр не сообщил, пояснив, что это «вопрос болезненный, наступающий на чьи-то интересы».

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