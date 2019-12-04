Анатолий Локоть встретится с бизнес-сообществом Новосибирска

Анна Сугатова
 
Мэр Анатолий Локоть

5 декабря мэр Новосибирска встретится с предпринимателями города в рамках форума «Инвестируй в Новосибирск».

Напомним, что в программе форума запланирована работа 7 площадок, где бизнес, власть и общественники смогут обсудить вопросы привлечения инвестиций в город. В мероприятии также примут участие эксперты регионального и федерального уровней.

Встреча мэра с предпринимателями пройдет в формате бизнес-диалога и даст возможность руководителям предприятий малого и среднего бизнеса, представителям общественных объединений и организаций задать вопросы по наиболее актуальным проблемам.

 

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