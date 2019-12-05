Заместитель председателя правительства и министр экономического развития Алтайского края Павел Дитяев уходит в отставку.

Дитятев подал заявление об увольнении с 9 декабря, сообщает пресс-служба региона. На данный момент зампред находится в отпуске.

Павел Дитяев был назначен первым заместителем правительства Алтайского края в конце 2018. Кроме должности зампереда правительства Дитяев возглавил два министерства — экономического развития, цифрового развития и связи, а также три управления — по развитию туризма и курортной деятельности, по труду и занятости населения, и по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

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