«Опора России» предложила облегчить налоговое бремя на малый и средний бизнес

Общественная организация «Опора России» выступила с рядом инициатив в поддержку малого и среднего бизнеса. Они были оглашены 29 ноября на II налоговом форуме «Налоговая политика и практика: на пути к диалогу».

Организаторами форума стали общественный совет при УФНС России по Новосибирской области, межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП), «Российский союз налогоплательщиков», «Сибирская юридическая компания» и общественная организация «Опора России».

Напомним, что «Опора России» объединяет около 450 тыс. предпринимателей по всей России. Председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России» Сергей Соколов подробно рассказал о предложениях, выдвинутых организацией в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так, «Опора России» предлагает повысить действующий порог применения упрощённой системы налогообложения со 150 млн. до 300 млн. рублей в год с сохранением действующих налоговых ставок. Еще одно предложение — ввести патентную систему налогообложения для всех видов деятельности, в отношении которых сейчас применяется ЕНВД. В частности это касается розничной торговли и рекламных услуг. Также было предложено на федеральном уровне установить минимальный размер площади помещения, не облагаемого налогом на имущество по кадастровой стоимости и предоставить вычет.

Сергей Соколов рассказал и о крайней мере – о предложении увеличить предельное значение среднесписочной численности работников с 250 до 500 человек, а предельное значение годового дохода с 2 млрд. до 4 млрд. рублей. Особенно он отметил численность сотрудников. «Есть особенности отрасли, вот, например, это касается лёгкой промышленности, когда в принципе по оборотам организация может работать по “упрощёнке”, но, учитывая высокую долю ручного труда, не получает такой возможности», – пояснил Сергей Соколов.

Ещё одной инициативой «Опоры России» стала отмена ЕНВД для локальных сетей аптек и перевод их на ставку УСН, поскольку эта отрасль находится ближе к населению, чем другие.

Стоит отметить, что указанные инициативы были представлены после встречи президента «Опоры России» Александра Калинина и премьер-министра Дмитрия Медведева, состоявшейся 1 октября 2019 года.

По словам Сергея Соколова, на текущий момент по этому поводу идёт обсуждение с министерством финансов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.