Центральной площадкой празднования Нового года в этом году станет Театральный сквер перед зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

Также на центральной аллее сквера и площадке перед ступенями оперного театра зальют каток, площадь которого составит 2200 кв. метров. Вход будет бесплатным.

«Мы переносим главную ёлку в Театральный сквер, во-первых, для того чтобы не усложнять транспортную ситуацию на площади Ленина и не создавать дополнительных трудностей водителям и пассажирам в новогодние каникулы. Во-вторых, мы хотим подчеркнуть значимость нашего театра оперы и балета, которому в 2020 году исполняется 75 лет. Важно, что руководство театра идёт нам навстречу, готово участвовать в оформлении городка и здания театра», — отметил на заседании оргкомитета мэр Анатолий Локоть.

«Территорию перед театром украсят декорациями и арками. Фасад театра подсветят гирляндами разной мощности. На ступенях здания установят ледяные цифры 2020», — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Также в сквере появятся две декоративно-световые фотозоны.

В новогодние праздники провести время можно будет на Михайловской набережной, где будет работать аттракцион «Ледовые горки» и большой каток. Кроме того, горку построят за зданием Новосибирского государственного краеведческого музея.

Мероприятия, посвящённые празднованию Нового года, будут проводиться в каждом районе Новосибирска. Наиболее яркие из них — Сибирский фестиваль снежной скульптуры и флешмоб Дедов Морозов.

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