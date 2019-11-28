Минстрой РФ начал проверку по факту использования средств федерального бюджета в Иркутской области, выделенных на поддержку граждан после наводнений 2019 года.

Об этом сообщается на сайте ведомства. «В ноябре 2019 года Минстрой России начал проверку деятельности правительства Иркутской области в части использования средств федерального бюджета, выделенных на социальную поддержку граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения в июне-июле 2019 года», — говорится в сообщении.

До 1 февраля 2020 года будут подведены итоги проверочных мероприятий и внесены предложения по мерам реагирования.

Напомним, что правительство РФ приняло «Программу по восстановлению жилья, объектов связи, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения в Иркутской области», сформированную на период с 2019-2023 года. Необходимый бюджет для ее реализации составил 41 млрд 253,5 млн рублей.

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