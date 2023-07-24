На прошедшей 24 июля встрече врио губернатора Омской области Виталия Хоценко и премьер-министра РФ Михаила Мишустина глава региона рассказал об успехах в различных отраслях и заручился дополнительной поддержкой федерального правительства в отношении некоторых проектов. Информация об этом появилась в ТГ-канале Хоценко.

Как следует из сообщения, основной темой встречи было обсуждение экономического развития Омской области. Виталий Хоценко сообщил о росте показателей региона за первое полугодие 2023-го на 9%. Основными драйверами роста региональной экономики он назвал промышленность, сельское хозяйство и логистику.

Были упомянуты проекты в сферах экологии (рекультивация мусорных полигонов, уменьшение количества выбросов) и образования — по одноименному нацпроекту строятся несколько новых школ, 4 из которых будут введены в строй до конца года, а еще одну, с привлечением дополнительного финансирования из федерального бюджета планируется сдать к следующему сентябрю.

Рассмотрели и тему дорожного строительства: по информации Хоценко около 80% омской городской агломерации и 55% областных дорог приведены к нормативам. Дорогу Омск — Нижняя Омка, ведущую в Новосибирск, обсудили отдельно. Сейчас ведется ее реконструкция, проезжую часть расширяют до четырех полос — старый двухполосный вариант не справлялся с интенсивностью движения. «Михаил Владимирович нас поддержал и дал поручение о выделении 300 млн рублей на завершение проекта», — пишет врио губернатора. По его словам, с учетом этой субсидии введение обновленной дороги в эксплуатацию станет возможно уже этой осенью.

Ранее Виталий Хоценко анонсировал, что главный корпус ОмГУ, который не могли достроить 17 лет, введут в эксплуатацию в 2024 году.