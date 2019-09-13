На заседании правительства РФ, состоявшегося 12 сентября под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, прошло обсуждение программы восстановления объектов инфраструктуры, утраченной из-за паводков в Иркутской области.

Правительство РФ приняло «Программу по восстановлению жилья, объектов связи, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения в Иркутской области», сформированную на период с 2019-2023 года. Необходимый бюджет для реализации программы составил 41 млрд 253,5 млн рублей

В первую очередь средства выделены на единовременные пособия и материальную помощь: на эти деньги жители региона смогут купить или отремонтировать жилье. Также из резервного фонда правительства РФ выделено 14 млрд рублей. Более 18 млрд рублей направили на восстановление дорог, поддержку сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.

«Разрушения в регионе значительные, поэтому в рамках поручения президента была подготовлена специальная программа, в которой заложены меры по дальнейшей ликвидации последствий разрушительных паводков», — прокомментировал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В рамках программы в области проведут аварийно-восстановительные работы, капитальный ремонт, строительство учебных заведений, восстановление жилых домов, больниц, поликлиник, спортивных сооружений, также работы будут производиться на гидротехнических сооружениях,

«В программу вошли 211 объектов самых разных сфер: образования, здравоохранения, культуры, спорта, объекты жилищной инфраструктуры, дороги и не только. Определили, что около 6 млрд рублей — финансирование из бюджета Иркутской области за все годы действия программы», — сказал заместитель председателя Правительства России, руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко.

Руководитель правительственной комиссии также подчеркнул, что для программы нужно привлечь внебюджетные средства. В ней примут участие ряд ведомств и крупных государственных компаний, частных инвесторов.

Уже достигнуты конкретные договоренности в отношении строительства нескольких важных социальных объектов, а также жилья.

По сообщению пресс-центра Иркутской области, подводя итоги заседания, губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что принято в программу 211 объектов, из них 54 являются приоритетными.

«Все суммы, которые мы обозначали, были приняты правительством Российской Федерации. В дальнейшем средства будут выделяться региону на условиях софинансирования из областного бюджета», — добавил губернатор Иркутской области.

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