Депутаты Госдумы от Новосибирской области Александр Карелин и Виктор Игнатов вошли в президиум генерального совета «Единой России». Всего в генсовете партии региональное представительство расширилось до 6 человек.

23 ноября в Москве на съезде «Единая Россия» провела ротацию состава руководящих органов партии. Генеральный совет ЕР обновился на 35 %. В него вошли, в том числе, депутаты Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов и Александр Карелин. Оба они получили посты в ключевом партийном составе — в президиуме генсовета. Ранее Карелин состоял в Высшем совете партии.

Напомним, что в генеральном совете ЕР до вчерашнего съезда уже состояли губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель председателя комитета по соцполитике Законодательного Собрания Новосибирской области Татьяна Есипова и координатор партийного проекта «Детский спорт» в Новосибирской области Александр Борматов. Они сохранили свои места в руководящем составе партии, к ним присоединилась глава новосибирского отделения общественной организации «Воспитатели России» Татьяна Бурдина.

Депутат Госдумы Виктор Игнатов, комментируя журналистам итоги съезда, обратил внимание на усиление позиций Новосибирской области в руководящем составе партии. «Теперь 6 человек от Новосибирской области включены в состав генерального совета. В президиум — главный оперативный орган партии — генерального совета ЕР новосибирцы вошли впервые и сразу два человека — я и Александр Карелин», — отметил Виктор Игнатов. По его словам, это демонстрирует значимость предстоящих электоральных циклов в Новосибирской области, где в следующем году пройдут выборы в Законодательное собрание, Совет депутатов Новосибирска и в ряд представительных органов в различных муниципальных образованиях региона.

«Расширение представительства Новосибирской области и включение в руководящий состав партии обусловлены сложностью предстоящих выборных процессов на территории. Мы в онлайн- режиме сможем общаться с руководством партии, доносить свои проблемы, высказывать свои идеи. Режим согласования и донесения нашей проблематики до руководства снижен насколько возможно», — отметил Игнатов.

Напомним, что 8 ноября губернатор Андрей Травников стал секретарем регионального отделения «Единой России» в Новосибирской области. 30 октября «Континент Сибирь» сообщал, что Виктор Игнатов назначен уполномоченным координатором от генерального совета ЕР на региональных выборах. Руководит избирательным штабом «Единой России» во время кампании 2020 в Новосибирской области беспартийный сторонник ЕР, член фракции, спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив. Дополнительно присматривать за ходом кампании будет Александр Грибов — заместитель секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

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