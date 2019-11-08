На конференции ЕР в Новосибирской области делегаты проголосовали за нового секретаря партийного отделения.

8 ноября в Новосибирске проходит региональная конференция «Единой России». На повестке дня ротация руководящих органов областного отделения организации и избрание секретаря отделения.

«Континент Сибирь» ранее писал, что 24 октября глава Новосибирской области Андрей Травников, как и несколько губернаторов, начали исполнять обязанности руководителей отделений «Единой России» в своих регионах. Это решение направлено на усиление позиций партии в преддверии масштабных региональных выборов, а также кампании в Госдуму 2021.

По Уставу ЕР выборы главы регионального отделения должны быть альтернативными. Сегодня на партийной конференции техническим соперником Андрея Травникова выступил секретарь отделения ЕР в Дзержинском районе Сергей Капишников. За Травникова отдано 184 голоса, за — Капишникова — 3.

Напомним, 30 сентября стало известно, что уполномоченным координатором от генсовета ЕР на выборах в Новосибирской области в следующем году стал депутат Госдумы Виктор Игнатов. Избирательный штаб ЕР 2020 года возглавил председатель регионального парламента Андрей Шимкив. Работа спикера Заксобрания в связке с Травниковым в качестве секретаря областной парторганизации — еще один способ консолидации усилий исполнительной и законодательной власти, в том числе, с точки зрения эффективности реализации региональных программ.

В следующем году в Новосибирской области пройдут выборы в Законодательное собрание и Совет депутатов Новосибирска. В обеих структурах сегодня ЕР держит большинство, первые лица партии в области анонсируют задачу на удержание этих позиций. Кроме того, руководство ЕР не исключает возможности конструктивного продолжения сотрудничества с другими политическими силами.

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