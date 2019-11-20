В Новосибирске появится новый частный индустриальный парк

На проходящем в Новосибирске международном форуме инфраструктурных проектов InPark был презентован проект нового индустриального парка «Сибирский», который разместится между аэропортом Толмачево и Промышленно-логистическим парком.

Новый частный индустриальный парк займет площадь в 66 Га, первая очередь «Сибирского» расположится на площади 16 Га. Будущим резидентам парка обещают землю от 0,5 Га по цене от 3 млн рублей за гектар, подключение к электросетям, газу и другим инженерным коммуникациям. Управляет индустриальным парком компания под руководством девелопера Игоря Субботина. Созданная им «Терра девелопмент» занимается продажей и развитием земельных участков, в частности, занималась созданием коттеджных поселков в районе Марусино в Новосибирской области. Кроме того, в 2009–2014 годах на 65 Га собственных земель промышленного назначения на выезде из Новосибирска по направлению в Криводановку компания реализовала проект индустриального освоения территории.

Как рассказал «Континенту Сибирь» исполнительный директор индустриального парка «Сибирский» Евгений Салмин, в среду руководство парка подписало соглашение с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области и вступило в Ассоциацию индустриальных парков. «Проект формата greenfield. Мы предоставляем для резидентов земельный участок, коммуникации и дороги. Сейчас ведем переговоры с 8 будущими резидентами, всего предполагаем привлечь 20 резидентов, преимущественно это будут производственные компании», — пояснил бизнесмен. По планам «Сибирского», первый резидент начнет строительство в парке уже в 2020 году. Всего до конца следующего года управляющая компания планирует начало работы 3-4 резидентов.

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