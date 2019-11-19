Центр детско-юношеского творчества «Смайл» получил лицензию международного проекта TED-Ed Club. Теперь образовательная программа клуба будет доступна в Новосибирске.

TED-Ed Club предлагает молодым людям в возрасте от 14 до 17 лет найти единомышленников и поддержку наставников, а также научиться аргументированно, на хорошем английском, отстаивать свои идеи.

«Как влияют молодежные развлечения на городскую среду, какие профессии будут востребованы через двадцать лет и как развить память — эти и многие другие темы исследуют участники Ted-Ed Club, — объясняет директор центра «Смайл» Эдуард Шорник. — В ходе занятий ребята улучшат знания английского, преодолеют страх публичных выступлений, научатся создавать отличные презентации и смогут разработать собственную уникальную идею».

Напомним, что в Новосибирске вот уже 7 лет проходит форум TEDx, который по данным организаторов является самым крупным на территории страны. В этом году он проходил в Доме Ученых 20 октября.

Занятия в TED-Ed Club включают поиск и выбор идеи, обсуждение аргументов, сбор фактического материала, искусство презентации, работу с аудиторией, подготовку визуального ряда, проведение презентации и финальную большую конференцию, на которой участники покажут результат своей работы — выступление в стиле TED.

Отбор участников пройдет с 20 по 30 ноября 2019 года. Для участия в проекте нужно заполнить заявку и подготовить короткую видеопрезентацию на любую тему на английском языке. Занятия начнутся в декабре 2019 года и будут проходить два раза в месяц. Участие в проекте бесплатно.

Конференция TED-Ed Club состоится в Новосибирске в мае 2020 года.

Подробная информация о проекте доступна на сайте.

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