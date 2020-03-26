МТС объявил об открытии бесплатных курсов по подготовке к ЕГЭ на базе образовательного онлайн-сервиса МТС – Smart University. Также для школьников с сегодняшнего дня бесплатно заработают разговорные клубы для совершенствования английского языка.

Smart University – сервис МТС для дистанционного образования, на базе которого осуществляются индивидуальные и групповые занятия для учеников 5-11 классов по русскому, математике и английскому языку. Есть также курсы по английскому языку для взрослых. Обучение проходит на цифровой платформе через мобильное приложение или сайт сервиса.

После того, как школы были досрочно отправлены на весенние каникулы с возможной перспективой перехода на дистанционное обучения МТС разработал онлайн-интенсивы специально для подготовки учащихся 9-11 классов. С 23 марта до 22 мая они будут доступны бесплатно.

Программа состоит из восьми вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. Преподавателями вебинаров выступают опытные педагоги с многолетним стажем, программа и методические материалы разработаны экспертами ЕГЭ согласно рекомендациям ФИПИ (Федерального института педагогических измерений). Для закрепления материала по результатам каждого занятия ученики будут выполнять домашние задания. Все вебинары планируется дополнительно транслировать на стриминговой платформе WASD.TV для предоставления доступа к ним максимальному количеству школьников.

Ранее, напомним, МТС уже анонсировал на этой неделе совместный с компанией Acronis образовательный проект.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.