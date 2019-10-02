Бизнесмены, учёные и артисты выступят на самой большой конференции TEDx в России в Новосибирске 20 октября 2019 года. Участников ждут 12 лекций в стиле TED на сцене зала Дома учёных. Тема TEDxNovosibirsk-2019 — «Дело техники».

Конференция TEDxNovosibirsk состоится в Новосибирске состоится уже в седьмой раз, ожидается порядка 1000 участников.

TED — аббревиатура от Technology, Entertainment, Design. TEDx — локальные мероприятия под брендом TEDx, где х означает «независимо организованное мероприятие TED» при наличии лицензии TED. Формат конференции TED одинаковый во всем мире: спикеры выступают с подготовленной 18-минутной речью, между блоками выступлений — перерывы для общения. Главная цель конференций TED — объединение энтузиастов из разных областей деятельности и распространение идей. Спикерами TED были Билл Гейтс, Стивен Хокинг, Ричард Брэнсон, Джуллиан Ассанж, Стинг, Дэвид Блейн, президент США Билл Клинтон. В России — поэт Вера Полозкова, политолог Екатерина Шульман, рэпер Кирилл Толмацкий (Децл), основатель Dauria Aerospace Михаил Кокорич, основатель проекта «Тотальный диктант» Егор Заикин, Сибирский Медведь. В России TEDx проводится в Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Перми, Красноярске и Владивостоке. Впервые в Новосибирске конференция по лицензии TED состоялась в 2011 году. Организатор в Новосибирске — Светлана Винокурова (Фоминых), основатель школы ораторского мастерства «Человек слова».

Спикерами конференции TEDxNovosibirsk станут бизнесмены, учёные, исследователи и другие яркие ораторы из Новосибирска и Москвы. Они выступят с мини-лекциями в формате edutainment (education + entertainment, обучение + развлечение), объединенными темой «Дело техники».

Так, Иван Ямщиков, исследователь искусственного интеллекта и когнитивных наук в Институте Макса Планка в Лейпциге, Германия. ИИ-евангелист компании ABBYY расскажет, насколько продвинулась наука в понимании того, как работает наш собственный мозг, и что представляет собой познание и обучение с позиций компьютерных наук.

Бизнесмен Дмитрий Трубицын, посвятивший большую часть своей жизни изучению воздуха и один из основателей группы компаний «Тион» расскажет, чем на самом деле мы дышим, и как на это повлиять.

Еще одним спикером станет Анастасия Землянова, психолог, тренер командообразующих программ, которая работает в фонде «Солнечный город» 5 лет, курирует проекты «Наставничество» и «Лига волонтёров». Анастасия расскажет, как можно помочь детям-сиротам адаптироваться к взрослой жизни и сделать их успешными, и зачем это нужно обычному городскому жителю.

Эксперт и практик в территориальном брендинге, руководитель команды CityBranding Василий Дубейковский 5 лет назад переехал из Европы в Урюпинск. На TEDxNovosibirsk он расскажет о том, почему переезд в провинцию становится трендом.

Практикующий врач-невролог, ведущий невролог сети медицинских центров «Здравица» Татьяна Ячменева разработала авторский метод «мотивационное консультирование»: микс медицины, коучинга и психологии. Она расскажет, как шаг за шагом выстроить путь к осознанному здоровью.

Биолог, младший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Татьяна Шнайдер пояснит, что сделало наш мозг таким большим и особенным, к каким последствиям для мозга могут приводить генетические заболевания и как это исследовать.

Полный список спикеров доступен на сайте конференции.

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