12 ноября с рабочим визитом Новосибирск посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В ходе пребывания в Новосибирске Дмитрий Медведев посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», находящийся в Кольцово, на площадке которого провел совещание о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ. Обсуждались вопросы реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, деятельность центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости, а также вопросы развития генетических технологий для сельского хозяйства и промышленности.

В совещании принимали участие заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, губернатор региона Андрей Травников, представители министерств и руководители профильных предприятий. «Наша задача – ускорить развитие таких технологий, в том числе тех, которые будут применять в промышленности и сельском хозяйстве, станут базой для повышения их конкурентоспособности, а с другой стороны защитят от биологических угроз, будут использоваться для создания новых препаратов», – сказал Дмитрий Медведев.

По сообщению пресс-службы Сибирского ОИЦ, Новосибирские центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» и институт цитологии и генетики СО РАН вошли в два проекта центров геномных исследований. Кроме того, на базе Института математики имени С.Л.Соболева Сибирского отделения РАН и Новосибирского национального исследовательского государственного университета будет создан математический центр мирового уровня. Также принято решение о формировании научно-образовательного центра мирового уровня в Кемеровской области. НОЦ «Кузбасс» будет специализироваться на добыче, транспортировке и глубокой переработке полезных ископаемых, развитии машиностроения, производстве экологически чистой энергии при снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду.

В этот же день Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором региона Андреем Травниковым. В ходе беседы были затронуты актуальные для региона вопросы дефицита мест в детсадах и школах. Губернатор представил практику реализации нацпроектов в сферах здравоохранения и образования, а также выразил благодарность за те ресурсы, которые регионы получают уже с первого года реализации программ.

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