Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу в рамках своего визита в Новосибирск с губернатором региона Андреем Травниковым.

12 ноября главы обсуждали ход реализации национальных проектов в Новосибирской области. В ходе беседы были затронуты актуальные для региона вопросы дефицита мест в детсадах и школах. Губернатор представил практику реализации нацпроектов в сферах здравоохранения и образования, а также выразил благодарность за те ресурсы, которые регионы получают уже с первого года реализации программ.

По сообщению пресс-службы, итогами проектов стали будущее поступление в 2019 году в область партии нового оборудования для онкологических диспансеров, онкоотделений клиник, строительство поликлиник, а также планируется сдача 13 детский садов.

Андрей Травников отметил, что на сегодняшний день все планы нацпроектов на территории Новосибирской области исполняются в срок. В текущем году местные жители увидят первые результаты.

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