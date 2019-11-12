Новосибирские центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» и институт цитологии и генетики СО РАН вошли в два проекта центров геномных исследований.

По сообщению пресс-службы, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел 12 ноября в Новосибирской области совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ. В работе совещания принял участие губернатор Андрей Травников.

Участники заседания, прошедшего на площадке государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», обсудили вопросы реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, деятельность центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости. Кроме того, были рассмотрены перспективы участия индустриальных партнёров во внедрении прикладных разработок центров генетических исследований.

Новосибирская область – признанный центр образования, науки и инновационных разработок, активно участвующий в реализации национального проекта «Наука», осуществление которого на территории региона находится на постоянном контроле правительства области. 2020 год должен стать знаковым для проектов, в которых задействованы исследовательские организации Новосибирского научного центра. Планируется, что в рамках нацпроекта «Наука» в регионе будет создан математический центр мирового уровня института математики имени Соболева СО РАН и новосибирского госуниверситета.

Распоряжение правительства РФ, опубликованное 1 ноября на официальном интернет-портале правовой информации, утвердило участников геномных центров мирового уровня, которые создаются в рамках нацпроекта «Наука». Одними из них стали государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (в рамках Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости) и институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), в составе Курчатовского геномного центра.

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