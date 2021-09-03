Этот «Технопром» из-за пандемии ждали два года. Накануне его открытия организаторы не скупились на анонсы различных мероприятий, а ряд экспертов поделились с «Континент Сибирь» своими ожиданиями от форума. «Технопром» прошел, и теперь можно оценить, насколько эти ожидания совпали с реальностью, а также какими видят итоги «Технопрома» его участники, среди которых было немало представителей научной сферы.

Директор Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН академик РАН Александр Латышев в разговоре с «Континентом Сибирь» в целом позитивно оценил итоги «Технопрома» и его роль в развитии диалога между властью, наукой, бизнесом.

По его мнению губернатор Новосибирской области Андрей Травников хорошо понимает специфику исследовательской деятельности, уровень задач, которые стоят перед научным сообществом. «В регионе появились крупные проекты класса мегасайенс: Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «Скиф»), формируется проект по созданию суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» ― это начало пути. Столь же важно поддерживать, усиливать исследовательские центры, разрабатывающие новые материалы и новые технологии ― фундамент для научных прорывов», – пояснил Александр Латышев.

Он также отметил, что большое внимание на форуме уделялось обсуждению новой государственной программы научно-технологического развития (ГПНТР) Российской Федерации. В рамках программы планируется провести цифровую трансформацию науки, цифровизацию научных разработок, создать единую матрицу системы научно-технологического развития.

«В современном мире это необходимость, в настоящий момент происходит цифровизация практически всех сфер деятельности. Но быстрая разработка инновационных проектов, о важности которой говорил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко, невозможна без дизайн-центров, инжиниринговых центров, центров прототипирования ― связующего звена между наукой и бизнесом, – констатировал Александр Латышев. – Ученый генерирует идею, создает новое знание, это может быть и макет инновационного прибора, материала, но отладкой технологии, предпромышленной подготовкой должны заниматься специальные организации, которые будут финансироваться государством».

По его наблюдениям «Технопром» сейчас ― площадка, где встречаются стороны, от которых зависит создание инновационных проектов, и можно надеяться, что на следующих форумах будут уже обсуждаться результаты сегодняшних решений.

Схожее мнение и у директора ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН», член-корр. РАН Алексея Кочетова, чей институт выступил главным организатором одной из панельных дискуссий на форуме:

«В целом, «Технопром 2021» показался мне вполне интересным. Прозвучало несколько важных пленарных докладов и программных заявлений представителей федерального правительства, адресованных российской науке. К положительным моментам организационного характера могу отнести хорошее обеспечение онлайн-трансляции мероприятия, по крайней мере, на тех мероприятиях, в которых я участвовал. Что касается панельной дискуссии «Генетика и генетические технологии», которую я модерировал, с моей точки зрения она была вполне успешной, собрала большую аудиторию, ряд экспертов, известных в России и за рубежом, – пояснил Алексей Кочетов. – По ее итогам был сформирован ряд предложений по разным аспектам внедрения генетических технологий в нашу экономику для программного комитета форума, которые в дальнейшем планируется передать в правительство Российской Федерации. Тем более, что сопредседателем программного комитета является вице-премьер, курирующий науку. Эти предложения, опять же на мой взгляд, сформулированы достаточно четко и будет полезным обсудить их уже на уровне не экспертов, а правительства.

Директор Центра по взаимодействию с органами власти и промышленными партнерами Новосибирского государственного университета Александр Люлько отметил высокий уровень участников форума – члены правительства РФ, руководство Новосибирской области, представители крупных компаний, что говорит о сохранении его общероссийского значения, но также подчеркнул, что в этом году акцент заметно сместился в сторону науки.

«В этом году форум правильнее было бы назвать не «Технопром», а «Наука-форум». Было видно, что Сибирское отделение РАН активно участвовало в его подготовке и проведении, хорошо представлены разработки институтов Академгородка. А вот промышленной составляющей, напротив, не хватало. Но сейчас, как раз, очень важно не просто генерировать какие-то научные результаты, но и внедрять их. Поэтому хотелось бы, чтобы в следующий раз организаторы больше внимания уделили участию промышленных предприятий», – поделился мнением Александр Люлько.

Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр медицинской техники не в первый раз принимает участие в выставке, проходящей в рамках «Технопрома». Руководитель СибНИИЦМТ, д.т.н. Дмитрий Белик отметил, что в сравнении с прошлыми годами в этом аспекте форум несколько просел.

«Выставка смотрелась как-то беднее. И, в частности, экспозиции институтов Академии наук. Фактически, кроме СКИФа [ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов»], на них было мало что интересного. Не хватало предложений каких-то разработок, готовых для внедрения от наших ученых — производственникам. И еще, хотелось бы, чтобы руководство нашей области больше внимания уделяло новосибирским участникам выставки, ведь это тоже форма поддержки своего производителя, причем, достаточно эффективная», – отметил Дмитрий Белик.

Член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по энергетике Валентин Данилов признает, что ждал от «Технопрома» более широкого обсуждения вопросов развития «зеленой энергетики» в России и выполнения требований Парижского соглашения, но в реальности получилась несколько иная картина.

«Учитывая глобальное значение этой темы, я предполагал, что на «Технопроме» будет больше внимания «зеленому вектору» развития экономики, в частности, Сибирского федерального округа. К сожалению, в программе форума приоритет получили другие направления, тоже безусловно важные, но не столь интересные для меня. Да, прошло открытие карбонового полигона НГУ и это важное мероприятие, дан старт строительству установки СКИФ – флагману программы Академгородок 2.0, но всегда хочется чего-то большего. Так что, в этом отношении форум не совсем оправдал мои ожидания, – резюмировал Валентин Данилов. – Но, наверное, это не так уж и страшно. Дело в том, что еще в мае было дано поручение Экспертному совету президиума СО РАН по проблематике Парижского соглашения по климату подготовить отдельную конференцию для разработки «дорожной карты» реализации проектов в этой области. Подготовку конференции, которую мы решили назвать «Сибирский климатический форум», возглавляет академик РАН Евгений Александрович Ваганов. И, надеюсь, на этой площадке мы сможем предметно и результативно обсудить те вопросы, которые отошли «в тень» на «Технопроме».

Подрядчиком по проведению «Технопрома» в 2021 году впервые выступило ООО «Ивент Корпус» — компания из Московской области, которая стала единственным заявленным участником на конкурс по организации форума. Проведением подобного мероприятия компания занималась впервые. Куратором «Технопрома» в правительстве региона впервые выступила вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. 11 июня в ходе пресс-конференции она представляла концепцию форума. Напомним, что куратором прошлого форума «Технопром-2019» был Андрей Жуков, на тот момент занимавший позицию вице-губернатора Новосибирской области. Одновременно с «Технопромом-2021» проходила Сибирская венчурная ярмарка и форум «Сибирская индустрия информационных систем» (СИИС). Также к форуму был приурочен старт строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и открытие карбонового полигона Новосибирского государственного университета (НГУ).