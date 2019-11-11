На выборы мэра Абакана выдвинулись 13 кандидатов

В Абакане избирательная комиссия завершила приём заявок от желающих принять участие в выборах главы республиканского центра Хакасии.

13 кандидатов претендуют на кресло главы Абакана. В ближайшие недели городская избирательная комиссия определит, кто получит допуск, а кому будет отказано в регистрации на выборы.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что команда администрации Абакана видит новым градоначальником вице-мэра, главу департамента градостроительства, землеустройства и архитектуры городской администрации Алексея Лёмина. Он выдвинут от «Единой России».

От ЛДПР на выборы собирается идти заместитель директора одной из частных компаний Михаил Молчанов. От «Родины» — глава фермерского хозяйства Алексей Хабаров. От партии «Зеленые» — председатель правления национальной ассоциации «Союз Жилищных накопительных кооперативов» Сергей Ербягин.

На выборы заявились девять самовыдвиженцев, которым для допуска к кампании нужно собрать по 700 качественных и достоверных подписей потенциальных избирателей. Среди самовыдвиженцев два депутата Верховного совета Республики Хакасия — председатель комитета по экологии Валерий Старостин (состоит во фракции ЛДПР) и председатель бюджетного комитета Олег Иванов ( в парламент выдвигался от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»). Также баллотируются как независимые кандидаты главный специалист филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» Александр Догадкин, директор ООО «Терра» Иван Аксенов, генеральный директор ООО «Карусель МАФ» Дмитрий Батюшкин, адвокат Вячеслав Бушкин, , заместитель директора ООО «Управление механизации19» Василий Мельцер, региональный представитель ООО «Ормис Сибирь – Восток» Иван Садовой и безработный Михаил Торосов.

КПРФ официально отказалась от выдвижения кандидата.

14 октября 2019 года в автокатастрофе погиб мэр Абакана Николай Булакин. Он возглавлял город с 1995 года, переизбирался на этот пост пять раз, последний — в 2018 году при поддержке «Единой России». Досрочные выборы главы Абакана пройдут в декабре этого года.

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