На досрочные выборы мэра города Абакана официально зарегистрирован первый кандидат.

На сайте региональной партии ЛДПР сообщается, что им стал партиец, заместитель директора одной из частных компаний Михаил Молчанов. Напомним, что на выборы главы столицы Хакасии всего выдвинулись 13 кандидатов.

«В моих планах, в первую очередь — встречи с избирателями, и на это будет поставлен основной упор. Ведь любой грамотный политик понимает, что лучшая агитация — это личное общение со своим избирателем. Никто и ничто не сможет испортить мнение о тебе, если человек лично тебя знает», — высказал свою позицию Михаил Молчанов.

Досрочные выборы назначены на 22 декабря. Предыдущий глава города Николай Булакин погиб в автомобильной аварии.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.