Избирательная комиссия Абакана завершила прием документов на регистрацию кандидатов на должность мэра города.
22 декабря в Абакане (Республика Хакасия) состоятся досрочные выборы мэра, где свой голос можно будет отдать одному из 6 кандидатов. Всего на кресло главы города претендовало 13 человек.
«Уведомили избирком 13 человек. Шесть человек сдали документы на регистрацию, из них один уже зарегистрирован», — сообщил ТАСС представитель избирательной комиссии.
Подписные листы с необходимыми 713 подписями избирателей сдали самовыдвиженцы Иван Аксенов, Олег Иванов, Василий Мельцер, Валерий Старостин, а также представитель партии «Единая Россия» Алексей Лемин и представитель партии ЛДПР Михаил Молчанов.
Все регистрационные процедуры должны завершиться 29 ноября. Напомним, что выборы раньше установленного срока проводятся в связи с гибелью в ДТП главы города Николая Булакина.