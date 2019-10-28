Администрация Абакана предложила своего кандидата в мэры

«Команда Булакина» поддержит выдвижение вице-мэра Алексея Лёмина в главы Абакана Республики Хакасия.

О поддержке заместителя мэра Абакана Алексея Лёмина «командой Булакина» на досрочных выборах сегодня утром заявил исполняющий обязанности главы городской администрации Владимир Жуковский.

«Этот человек отработал более двадцати лет в команде Николая Генриховича Булакина. Вёл одно из сложнейших направлений: градостроительство, благоустройство, землепользование, другие моменты. Да, он менее касался вопросов жизнеобеспечения, муниципальной экономики, но для этого есть команда. И мы его будем всячески поддерживать, для того, и ещё раз обращаюсь к вам, чтобы горожане не заметили никаких изменений, чтобы всё двигалось в таком же курсе, русле, если можно это так назвать. Конечно, какие-то моменты будут меняться, но команда есть команда», — высказался о выдвижении Лёмина в мэры ио главы администрации.

«Решение идти на выборы – оно было очень тяжёлое, но мы руководствовались главным – огромным желанием продолжить всё то, что задумал Николай Генрихович», — цитирует слова самого Алексея Лёмина официальный портал администрации Абакана.

14 октября 2019 года в автокатастрофе погиб мэр Абакана Николай Булакин. Он возглавлял город с 1995 года, переизбирался на этот пост пять раз, последний — в 2018 году при поддержке «Единой России».

После гибели мэра администрация Абакана объединила страницы и группы в соцсетях, которые освещали деятельность главы города, названием «Команда Булакина».

Алексей Лёмин — заместитель мэра Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства — начальник департамента градостроительства, землеустройства и архитектуры городской администрации. Родился в 1975 году. В мэрию Абакана пришел в 22 года, в 1997-м. Вице-мэр — с 2009.

25 октября городской Совет депутатов принял решение о проведении досрочных выборов мэра Абакана в декабре этого года. В тот же день на сайте «Пульс Хакасии» появился материал об Алексее Лёмине, в котором нашлось место таким определениям как «царевич Алексей» и «человек дела».

33-летний бизнесмен, абаканский депутат Александр Семёнов готов выдвигаться в мэры от КПРФ, если его поддержит партия, сообщает портал «Юг Сибири».

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