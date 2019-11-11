Компания АО «Омский речной порт» начала работы на сливных сооружениях горюче-смазочных материалов без разрешительной документации.

По сообщению пресс-службы ЗС транспортной прокуратуры, летом 2019 года компания АО «Омский речной порт» приступила к выполнению работ по модернизации площадки слива горюче-смазочных материалов на земельном участке, который находится вблизи принадлежащего организации первого железнодорожного пути необщего пользования.

Работы на объекте проводились без соответствующей проектной и разрешительной документации. По итогам прокурорской проверки гендиректору «Омского речного порта», избранного на должность в феврале этого года Сергею Сандулову, внесено представление. На данный момент работы приостановлены до получения предприятием необходимых разрешительных документов.

В отношении юридического лица и его гендиректора возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями первыми статей 9.4 и 9.5 КоАП (Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий) ; нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию).

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