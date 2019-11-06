С начала 2019 года дети-сироты в Новосибирской области получили 203 квартиры. Качество жилья контролируется министерством труда и социального развития региона.

По сообщению пресс-службы, 5 ноября дети-сироты, проживающие в Искитимском районе, получили в рамках областной программы 8 квартир. Ключи от нового жилья вручили представители министерства труда и социального развития области. Ранее, 31 октября, в Маслянинском районе еще 4 квартиры обрели своих новых хозяев.

С 2013 года дети-сироты обеспечиваются исключительно индивидуальными жилыми помещениями. Это могут быть квартира или жилой дом площадью не менее 30 кв. метров. При покупке правительство совместно с представителями ГЖИ и Госстройнадзора организует специальную экспертизу, которая позволяет определить качество недвижимости. Жилье должно полностью отвечать санитарным и техническим правилам и нормам. Тем, кто свою квартиру еще не получил, но включен в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями в Новосибирской области, предусмотрена компенсация арендной платы за жилье из средств областного бюджета.

На 2019 год областным законодательством предусмотрены субвенции в сумме 466,3 млн рублей, в том числе 202,4 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства планируется приобрести 308 жилых помещений.

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