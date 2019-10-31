МТС подводит промежуточные итоги проекта по обеспечению мобильным интернетом четвертого поколения отдаленных районов Новосибирской области. С начала года мобильный 4G-интернет появился в 67 деревнях и селах, где в общей сложности проживают более 50 тысяч человек.

Количество базовых станций стандарта LTE с начала 2019 года, по оценке МТС, увеличилось вдвое.

Развитие телеком-инфраструктуры МТС проводит в регионе в рамках инвестиционного соглашения, подписанного с правительством Новосибирской области в июне 2018 года. С начала года скоростной интернет впервые появился в отдаленных поселках и деревнях, в том числе, в 54 малонаселенных пунктах области – с населением менее тысячи человек.

Доступ к скоростному интернету дает местным жителям возможность наравне с горожанами пользоваться мобильными сервисами, например, порталом «Госуслуги», делать покупки и платежи онлайн, получать дистанционное образование и медицинские консультации.

«Мобильный интернет в селах и деревнях — единственная возможность выйти во всемирную сеть, поскольку проводного интернета на этих территориях нет, — прокомментировал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Связь для них – это не развлечение, а возможность получить полноценное образование через интернет, оплатить коммунальные услуги, в трудную минуту связаться со службами спасения, попросить о помощи и даже проконсультироваться с врачом. Проблема цифрового неравенства для отдаленных и небольших населенных пунктов Новосибирской области по-прежнему актуальна. И МТС успешно ее решает».

На сегодняшний день, по данным МТС, более 85% жителей Новосибирской области могут пользоваться современными цифровыми сервисами: финансовыми продуктами, интернет-телефонией, онлайн-кинотеатрами, телемедициной, электронной коммерцией, облачными продуктами, интернетом вещей. В целом сетью МТС покрыто более 90% населенной территории Новосибирского региона.

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