15:06
Новосибирские парламентарии потребовали оставить «черных лесорубов» без штанов
14:20
Гендиректор новосибирского завода Сибтехномаш не выплатил зарплату на 6 миллионов рублей
13:51
Задержан третий подозреваемый в вымогательстве денег с торговцев новосибирского рынка
13:43
В новосибирском автобизнесе произошли кадровые перестановки
13:21
Кольцово, Купино, Коченево, Колывань: главы муниципальных образований Новосибирской области избраны новыми секретарями отделений «Единой России»
11:52
В Новосибирском государственном университете состоится День открытых дверей
11:28
«Континент Сибирь» принимает отзывы родителей об учебной нагрузке на школьников
10:43
В «Кучино» в Новосибирске вместо болота появится озеро
9:00
В Новосибирске открылся выставочный зал торгового оборудования с услугой «магазин под ключ»
17:58
В отношении гендиректора новосибирского «Сибавтобана» закрыли уголовное дело
17:47
«Континент Сибирь» приглашает оставить отзыв о работе регионального мусорного оператора
17:16
Прокуроры оспорили УДО экс-директора новосибирского ЦУМа
17:08
Новосибирская КСП нашла финансовые нарушения в деятельности Центрального парка
Генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА» (сибирское экспортно-импортное агентство), управляющий филиалом «Новосибирский» Банка Глобэкс с 2006 по 2014-й год
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Генеральный директор и владелец Сибирского офиса компании «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления
Генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА» (сибирское экспортно-импортное агентство), управляющий филиалом «Новосибирский» Банка Глобэкс с 2006 по 2014-й год
© 2016 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.