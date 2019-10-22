Новосибирские предприниматели попросили мэра помочь сохранить их бизнес

Новосибирские предприниматели потребовали встречи с мэром Анатолием Локтем для того, чтобы обсудить готовящееся концессионное соглашение по созданию в городе «умных остановок». По мнению коммерсантов, концессия лишит их бизнеса, тысячи людей останутся без работы.

Обращение городским властям (письмо имеется в распоряжении «Континента Сибирь») направила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, координатор по СФО и ДФО Наталия Кошелева. Как говорится в письме, в феврале текущего года в мэрии Новосибирска прошло совещание с участием предпринимателей, на котором был презентован проект «Умная остановка». Планируется, что «поумнеют» остановки общественного транспорта, находящиеся на гостевых маршрутах предстоящего Международного молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Блок «умной остановки» включает в себя сам остановочный павильон, интерактивную панель движения транспорта, USB-разъемы для зарядки гаджетов, бесплатный Wi-Fi, «тревожную кнопку» и систему видеонаблюдения. Выступая на встрече, начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александр Люлько заверил коммерсантов, что их интересы в ходе реализации проекта будут учтены и пообещал проводить регулярные встречи, информируя бизнесменов о состоянии проекта. «К сожалению, с тех пор совещаний с приглашением предпринимателей, представителей общественных организаций не проводилось», — констатируется в письме. В итоге у предпринимателей появились причины для опасений за их бизнес.

Как пояснил «Континенту Сибирь» один из инициаторов обращения к мэру, попросивший его не называть, у коммерсантов появилась информация о готовящемся концессионном соглашении. По нему все остановки одним лотом через конкурсную процедуру будут переданы инвестору. В результате владельцы торговых павильонов на остановках в лучшем случае станут субарендаторами, а в худшем – вообще потеряют свой бизнес. По оценке коммерсантов, под угрозой закрытия оказываются более 300 павильонов на самих остановках и еще около 300 расположенных рядом нестационарных объектов – специализированных киосков реализующих прессу, мороженое, хлеб, молоко, павильонов быстрого питания. Таким образом, в случае закрытия порядка 600 торговых предприятий могут потерять работу около 2,5 тыс. человек. По словам директора ООО «Подорожник-Новосибирск» Ларисы Герман, поддержка малого предпринимательства входит в один из российских национальных проектов, по степени реализации которых федеральные власти будут судить об эффективности властей на местах, городских и областных. «Сейчас идет речь о том, что своего бизнеса могут лишиться сразу несколько сотен новосибирских предпринимателей, и вряд ли это будет способствовать реализации нацпроекта в регионе. Мы понимаем важность предстоящего чемпионата мира и готовы помочь городу подготовиться к этому событию, вести с городскими властями диалог. Только городские власти, похоже, не собираются ничего обсуждать с нами. Сейчас мы обратились к мэру Новосибирска, его недавно переизбрали, и мы тоже участвовали в этих выборах, отдав за него голоса. Хочется, чтобы мэр все же нашел возможность выстроить диалог с теми, кто за него голосовал», — сказала Лариса Герман.

Предприниматели считают, что сложную ситуацию можно разрешить, применив дифференцированный подход. Напомним, ранее с таким же предложением выступил председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска Игорь Салов. Он предлагал городским властям расторгать договоры аренды с предпринимателями, которые не пойдут на условия мэрии, и объекты, от которых откажутся коммерсанты, отдавать концессионеру. Если же бизнесмен согласен принять участие в оборудовании «умной остановки», нужно с ним обсуждать приемлемые для всех сторон условия. Владельцы павильонов провели предварительные переговоры с компанией «Новотелеком» («Электронный город»). Оператор проявил интерес к созданию «умных остановок». При этом, вместо создания нового дата-центра предлагается использовать мощности уже имеющихся серверов, что существенно снизит стоимость проекта. По расчетам коммерсантов, кооперация с «Новотелекомом» по созданию «умных остановок» обойдется каждому предпринимателю примерно в 20 тыс. рублей за установку блока и не более 2 тыс. рублей в месяц арендной платы. Это могло бы позволить владельцам остановочных торговых павильонов сохранить бизнес. Однако в мэрии настаивают на концессии, предлагая предпринимателям объединиться для участия в будущем конкурсе от одного юрлица. «Вы же понимаете, что у всех бизнес разный, разная торговля, и такое объединение вряд ли реально», — признался в разговоре с «КС» представитель новосибирского предпринимательского сообщества.

В письме на имя мэра вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева просит провести встречу с предпринимателями до начала Новосибирского торгового форума, который состоится в начале ноября текущего года. Планируется, что на нем, в рамках площадки по малоформатной торговле, как раз будет обсуждаться тема «умных остановок». Кроме того, ситуация может усугубиться в связи с планируемой до конца года передачей дорог и дорожной инфраструктуры (тротуаров, остановок и пр.) в МБУ «ГЦОДД» (Городской центр организации дорожного движения) города Новосибирска. В этом случае количество павильонов, попавших «под сокращение», может значительно вырасти, без работы могут остаться более десяти тысяч человек. «Мне бы очень хотелось думать, что городские власти просто пока не понимают последствий таких решений, не видя картину целиком. Встреча с предпринимателями помогла бы снять многие вопросы», — сказала Наталия Кошелева.

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