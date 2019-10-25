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В предыдущих частях «Хроник строительных реформ» у читателя могло сложиться ошибочное впечатление, что закон о проектном финансировании — чистое зло, который не принесет ничего, кроме новых проблем. Причем сразу всем — и застройщикам, и покупателям, и банкам. В прошлом номере мы разобрали то, что предшествовало новому закону, а сегодня расскажем о том, как страховка все-таки подвела всех.

Как только обман дольщиков стал носить в стране массовый характер и привел к формированию определенного негативного социального явления в современной жизни, государство попыталось, не меняя в целом механизм регулирования строительства жилья, найти какое-то решение этой проблемы. Под влиянием крупного строительного лобби был придуман механизм страхования рисков дольщиков от неблагопристойных действий застройщиков.

Банкам было предложено предоставлять публичные гарантии за застройщиков, а страховым компаниям — страховать риски банкротства застройщика. Искушенные банки, не понаслышке зная «мутную» строительную отрасль, отказались от предложенной чести, из вежливости выставив заградительные тарифы, сопоставимые со стоимостью «живых» денег, т. е. примерно в 5–6% от стоимости строительства.

Остались страховые компании. Крупные и серьезные страховщики в этом бизнесе участвовать тоже наотрез отказались, поэтому в итоге «влетели» только самые жадные из них. Фамилии их известны, но ситуация еще не разрешилась.

Почему страхование дольщиков не привлекло нормальных страховщиков?

По вполне разумным резонам. Во-первых, если банки оставались при банкротстве застройщика с какими-то залогами, то страховые компании — только с дыркой от бублика и крайние в очереди за деньгами. Во-вторых, овчинка выделки не стоила, государство определило тариф в 1,2%, но свои реальные риски страховщики оценили гораздо выше — не менее 8% от проданной квартиры. При таком тарифе они могли хоть как-то компенсировать свои потери.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, регулятор и чиновники закрыли глаза на то, что процесс защиты интересов дольщиков пошел по мутному руслу. Для всех разумных людей было очевидно, что по другому пути он пойти и не мог. А участники марлезонского балета под названием «законные гарантии прав дольщиков» в течение нескольких лет только глазки друг другу строили.

Итак, в 2017 году под чутким руководством регулятора в лице Банка России на строительный рынок были допущены 17 страховых компаний, потом ЦБ сократил их число до 12.

В 2018 году 90% рынка держали пять страховых компаний. К концу года осталась всего одна компания — «Респект», но и она 18 декабря накрылась медным тазом и была исключена ЦБ из перечня страховых компаний, которым было дозволено страховать дольщиков.

Эти страховые компании застраховали 35 млн кв. метров жилья, это 600 тыс. квартир, или 1 миллион дольщиков. 2/3 этих квартир планировалось ввести в 2019 и 2020 годах. С застройщиков было собрано 43 млрд рублей, а выплачен всего 1 млрд, что составляет 2,3%.

«Респект» стала крупной страховой компанией на строительном рынка и лидером по сбору страховых премий — ею было собрано 70% страховых премий, в ней было застраховано 3300 строительных компаний по всей стране. В 2017 году она собрал со строителей 6,8 млрд рублей, в 2018 году — 4,7 млрд рублей. Перестрахование осуществляла через «партнеров» в Гондурасе.

С «Респектом» работало 86 новосибирских строительных компаний.

Второе место по сбору платежей занимала СК «Проминстрах». В 2017 году она собрала с застройщиков 4,8 млрд рублей. В июне 2018 года ЦБ признал обоснованными жалобы граждан на невыплату страховок на сумму более 10 млрд рублей.

Некоторое время второе место занимала «Региональная страховая компания» (РИНКО), пока не была исключена регулятором из списка допущенных. По другой крупной страховой компании — «Стинко» из Омска — было заведено уголовное дело о хищении 1,7 млрд рублей.

В июне бывшему министру строительства и ЖКХ Михаилу Меню наконец-то открыли веки, и он сообщил публике, что страховые компании «просто съели 38 млрд рублей, выплатив дольщикам по договорам страхования целых 50 млн рублей!»

В декабре 2018 года со страхового рынка ушли все страховщики до единого. А жилья надо было достроить на 2 трлн рублей.

Жалко выброшенных на ветер 43 млрд страховых премий. На них можно было бы много-много слез обманутых людей осушить.

Почему страховщики отказались платить дольщикам? Они нашли простую лазейку: если застройщик мошенник — они не при чем. Как правило, каждый случай прекращения строительства проверяется следственным путем, и там всегда находятся операции по выводу денег, злоупотребления, и так далее. Этого достаточно, чтобы страховая компания сказала: «Мы за жулика не в ответе».

Почему же не стал работать механизм страхования интересов граждан, превратившись в фарс?

Непрозрачность сложившихся взаимоотношений и обязательств между всеми участниками строительного процесса, запутанность финансовых потоков, наличие теневого финансирования и неформальных обязательств между многочисленными участниками строительства не позволила страховым компаниям адекватно оценить ситуацию внутри каждой строительной компании, объективно квалифицировать страховые риски и стать равноправным участником строительного рынка.

В октябре 2017 года для новых жилых проектов был создан Фонд защиты прав дольщиков. Размер взноса с каждой проданной квартиры определен для застройщиков в 1,2% от ее цены.

С начала его деятельности в Фонд уже поступило 7,5 млрд рублей. Его дочерние компании и будут достраивать за застройщиками-банкротами брошенные дома. С деятельностью этого фонда и будут связаны все надежды обманутых дольщиков.

Но со строительного рынка страховые компании не ушли: они будут активно участвовать в страховании рисков при проектном финансировании — страховании проектов и применяемых технологий, а также при выполнении строительно-монтажных работ. При участии в проектном финансировании страховой компании кредитующий банк получит поблажки от регулятора при классификации ссуды.

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