Новосибирский НИИ электронных приборов произвел отгрузку первой партии выключателей для модернизации крымских подстанций.

Также, по сообщению пресс-службы АО «НИИЭП», Новосибирский научно-исследовательский институт, входящий в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, подписал контракт на поставку электротехнического оборудования в Севастополь.

В рамках мероприятия «Дни экономического и делового сотрудничества Новосибирск – Республика Крым» делегация мэрии Новосибирска и предпринимателей города, в составе которой был НИИЭП, посетила с официальным визитом крымский полуостров. После этого события состоялось подписание контракта.

Делегаты провели переговоры в администрациях Ялты, Симферополя и Севастополя. Также посетили предприятия жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и высокоточной электроники, где «НИИЭП» презентовал потенциальным потребителям изделия, выпускаемые совместно с ООО «Астер Электро». Продукцией Института заинтересовались более десятка производственных предприятий, а также крупные энергетические компании.

«Мы провели множество бизнес-встреч с руководителями энергетических и производственных компаний Севастополя, Симферополя и Ялты. Многие из них раньше не были знакомы ни с нашей продукцией, ни с возможностью наших разработчиков в области производства высокотехнологичного электротехнического оборудования», – рассказал управляющий директор АО «НИИЭП» Амир Алямов. Также директор добавил, что после проведенной презентации институт рассчитывает на заключение в Крыму новых контрактов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о заключении НИИ пяти контрактов с энергетическими компаниями Сибири, Кузбасса и Крыма на поставку продукции гражданского назначения. Общая сумма сделок составила 35 млн рублей.

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