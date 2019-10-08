Новосибирский НИИ подписал первые контракты на поставку электротехнического оборудования.

На поставку продукции гражданского назначения с энергетическими компаниями Сибири, Кузбасса и Крыма было подписано 5 контрактов. Их общая сумма составила 35 млн рублей.

Оборудование представляет собой вакуумные выключатели с блоками управления и реклоузеры. Отправка первых партий планируется на четвертый квартал 2019.

«Для нашего оборонного предприятия – это существенный опыт работы на высококонкурентном рынке гражданской продукции. В ближайшее время мы рассчитываем заключить контракты с энергокомпаниями Сибири и Крыма на проведение опытной эксплуатации наших реклоузеров. Надеюсь, что наша наукоемкая продукция займет достойное место в российской энергетике», – сказал управляющий директор АО «НИИЭП» Амир Алямов.

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