По распоряжению правительства РФ Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) обязано передать минобрнауки России 27 объектов недвижимого имущества.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном интерне-портале правовой информации.

Согласно приложению к акту, более 10 детских садов в Новосибирске, несколько складов в микрорайонах «Щ» и Верхней зоне Академгородка, а также тепловые и технические коммуникации города и области отойду под ведомство министерства. В распоряжении сказано, что минобрнауки должно сформировать перечень организаций для получения обозначенных объектов.

Ранее «Континент-Сибирь» писал о пресс-конференции, которую провел председатель СО РАН Валентин Пармон. В ходе встречи он заявил журналистам, что большая часть имущества может быть передана другим собственникам, если они гарантировано смогут поддержать его в работоспособном состоянии.

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