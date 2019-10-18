«ВИС» готовит иски к новосибирским перевозчикам ТКО

В группе «ВИС», в состав которой входит региональный оператор «Экология-Новосибирск» заявили о готовности пойти на «превентивные меры» в отношении новосибирских перевозчиков ТКО, обвинивших регоператора в неоплате их услуг.

Накануне в Новосибирск с рабочим визитом приехали гендиректор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев и представители группы «ВИС»: члены Совета директоров Виктор Иванов и Евгений Скрябин, а также генеральный директор головной компании Группы «ВИС» (АО) Кирилл Гапеев. Как сообщили в пресс-службе группы «ВИС», в ходе встречи с руководством региона обсуждались взаимоотношения регионального оператора с перевозчиками.

Напомним, минувшим летом представители нескольких новосибирских компаний – перевозчиков ТКО – заявили о задолженности со стороны «Экологии-Новосибирск» по оплате их услуг. Несмотря на неоднократные попытки переговоров с целью найти компромиссное решение, в начале октября представители перевозчиков заявили о намерении обратиться в суд для взыскания долга.

«Если прозвучавшие ранее сообщения о сумме задолженности эти компании считают обоснованными, регоператор готов встретиться с ними в суде. Однако на сегодняшний день от перевозчиков не поступило ни одного иска. Возможно, мы сами подадим в суд на недобросовестные компании в качестве превентивных мер», — заявил накануне гендиректор группы «ВИС» (АО) Кирилл Гапеев.

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