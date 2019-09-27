Арбитражный суд Новосибирской области возбудил производство по иску налоговой инспекции, потребовавшей признать банкротом «Линевский домостроительный комбинат» (ЛДСК), уже признанный ранее несостоятельным и преобразованный в новое юрлицо.

Иск с требованием банкротства ООО «ЛДСК» Межрайонная инспекция ФНС № 3 по Новосибирской области подала в арбитраж еще в феврале текущего года. В требованиях сначала было отказано, затем уже новое заявление было оставлено без движения. Истец привел его в соответствие с требованиями суда, и в итоге требование признать комбинат несостоятельным назначено к рассмотрению. Сумма исковых требований составила более 17, 6 млн рублей, как уточнили в суде, «задолженность образовалась по обязательным платежам в бюджет, в том числе на основании поданных должником налоговых деклараций». Рассмотрение дела назначено на 6 ноября.

«Линевский домостроительный комбинат», работающий в Искитимском районе, одно из крупнейших предприятий Новосибирской области по производству железобетонных изделий для строительства. Он был образован в 1992 году на базе Евсинского ДСК, структурно входившего в Главновосибирскстрой. В мае 2011 года в ОАО «ЛДСК» по требованию конкурсного кредитора ОАО «МАиС-КОМПАНИЯ» было введено наблюдение, конкурсное производство в компании-банкроте завершилось в сентябре текущего года. В конце 2016 года владелец комбината Николай Косулин учредил новое юрлицо, ООО «ЛДСК», которое возглавил бывший исполнительный директор ОАО «ЛДСК» Геннадий Швеин. По данным ЕГРЮЛ, выручка ООО «ЛДСК» за 2017 год составила 112 млн рублей.

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