На пресс-конференции 26 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что комитет рекламы и информации перейдет из ведения возглавляемого Александром Люлько департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии под контроль департамента строительства и архитектуры, руководителем которого является Алексей Кондратьев.

Напомним, что о планах изменить подведомственность комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска «Континент Сибирь» сообщал еще 20 сентября.

Как пояснил Локоть, это решение «было принято с целью совместной работы комитета с архитекторами и художниками». Предполагается, что такая мера позитивно скажется на формировании визуального образа Новосибирска.

Документы о передаче комитета под контроль департамента строительства и архитектуры находятся на стадии заключительной подготовки. Главой комитета остается Дмитрий Лобыня.

Ранее собеседники «Континента Сибирь» в мэрии расценили перевод комитета рекламы в ведение департамента строительства как признак доверия Анатолия Локтя к Алексею Кондратьеву.

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