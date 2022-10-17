Суд не смягчил наказание экс-начальнику комитета рекламы мэрии Новосибирска Лобыне

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор бывшему председателю комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрию Лобыне, осуждённому за получение взяток и незаконное предпринимательство в апреле текущего года.

Информация о результате рассмотрения кассационной жалобы опубликована на сайте суда.

Напомним, что в апреле Дмитрий Лобыня был приговорён к пяти годам и девяти месяцам колонии строгого режима за получение взяток (ст. 290 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и отмывание денежных средств (ст. 174.1 УК РФ).

Кроме того, экс-главе ведомства был назначен штраф в размере 3 млн руб. Бывшему чиновнику также запретили занимать административные должности в органах государственной власти в течение шести лет.

В конце апреля защита Дмитрия Лобыни подала апелляционную жалобу на судебное решение с просьбой смягчить наказание. Однако в результате рассмотрения заявления в июле Лобыне лишь сократили сумму штрафа на миллион рублей.

Бывший председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня был задержан в сентябре 2020 года. По данным следствия, в 2019-2020 годах он получил взятки в том числе за выдачу разрешений на размещение наружной рекламы на общую сумму 899 тыс. руб. Почти половину из этих денег он в 2020 году легализовал с помощью финансовых операций.

Правоохранители также установили, что с февраля 2018 года по сентябрь 2020 года Лобыня через доверенное лицо управлял коммерческой организацией и получил в результате этой деятельности более 5 млн руб. В сентябре 2021 года расследование уголовного дела было завершено.