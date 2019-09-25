В Новосибирске готовятся принять новый регламент размещения информационных и рекламных конструкций на фасадах. С его помощью с улиц уберут назойливую рекламу и избавят горожан от «информационного шума». Депутаты Новосибирского горсовета обсудили параметры документа и те возможности, которые даст его принятие для города.

Дизайн-код Новосибирска

Напомним, что новый архитектурно-художественный регламент уже называют будущим «дизайн-кодом» города. Такой документ принимают в Новосибирске впервые, хотя необходимость привести в порядок перегруженные рекламой улицы назрела давно, уверены в горсовете.

«Проект стал результатом совместной работы депутатов с мэрией города Новосибирска. Мы давно разделяем озабоченность горожан тем, что нужно наводить порядок в сфере рекламы, — отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно- производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. — Споры вызывают лишь методы и способы наведения этого порядка. Кто-то считает, что нужно идти от интересов предпринимателей, а кто-то — что делать все нужно быстро и радикально».

Одним из самых одиозных примеров превращения города в «лоскутное одеяло» из пестрой разноформатной рекламы депутаты назвали проспект Карла Маркса в левобережье города. Однако в Новосибирске немало и других мест, где требуются перемены внешнего вида улиц. При разработке архитектурно-художественного регламента в мэрии изучили опыт таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург.

«Многие города России в разное время пришли к необходимости создания документов, регулирующих размещение рекламы на фасадах зданий. Первый «дизайн-код» вступил в силу в Москве в 2013 году. Затем другие города пошли тому же принципу», — рассказал начальник отдела дизайна городской среды департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Иван Фаткин.

Однако в Новосибирске за основу будущего «дизайн-кода» взяли документ, принятый в Саратове, — он более всего подошел под местную специфику. Первоначальный вариант проекта получил одобрение общественности и депутатов Новосибирска в марте 2018 года.

Вместе с тем в городе продолжают действовать ранее принятые правила размещения наружной рекламной информации, а также работает так называемый «Паспорт фасада». Новый регламент призван лишь дополнить существующие документы и восполнить «белые пятна» — регулировать то, что раньше регулированию не подлежало — рекламу на фасадах зданий и сооружений.

Новые правила игры

В первоначальной версии документа территорию города поделили на зоны в зависимости от близости к центру, наличия исторических маршрутов и прочего — к каждой из них предъявлялись свои требования по размещению рекламы. Однако в дальнейшем такое зонирование посчитали нецелесообразным и решили от него отказаться.

Новый архитектурно-художественный регламент будет четко разделять понятия информационных и рекламных вывесок на фасадах. Установка информационных вывесок теперь будет для предпринимателей бесплатной. А вот для размещения на фасадах рекламных баннеров и конструкций нужны будут соответствующие разрешения, требования к ним станут жестче. В настоящее время такие разрешения выдает отдел дизайна городской среды департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, и здесь призывают как можно скорее принять новые правила.

«В день к нам в отдел поступает около 100 заявок на размещение рекламных конструкций. Это очень много. Мы не можем заниматься другим городскими проблемами, пока не решим эту, — считает Иван Фаткин. — Уже сейчас мы рассматриваем все обращения с точки зрения будущих правил, ведь разрешения выдаются на достаточный долгий срок — 5–10 лет».

В документе будут подробно прописаны все допустимые параметры рекламных конструкций: максимально возможные размеры баннеров, что можно размещать на стекле, а что на фасаде, какого размера должны быть буквы, и многое другое. По мнению депутатов, именно такой строгий подход должен принести свои плоды.

«Многие бизнесмены говорят, что необходимы жесткие, понятные и одинаковые для всех правила. Тогда они будут готовы навести у себя порядок и вложить в это средства, — подчеркнул Игорь Салов. — Сегодня самое важное — создать общие для всех правила игры. Именно их отсутствие до сих пор создало тот хаос, что мы имеем. С принятием нового документа мы надеемся, что бардак рекламы на фасадах уйдет в прошлое».

«Выгоднее исправить, чем платить штраф»

Однако чтобы правила заработали, необходима жесткая система контроля и штрафов, считают в Совете депутатов. Здесь видят необходимым создать такую ситуацию, чтобы предпринимателям было выгоднее исправить нарушения, чем платить штраф. Для этого депутаты предлагают создать единую инспекцию контроля и назначить наказания за нарушения.

«Будущее учреждение контроля должно иметь своих профессиональных сотрудников и обязательно технику для демонтажа рекламы. В настоящее время демонтаж проходит через конкурсные процедуры — это недостаточно быстро и эффективно. Если будет создана инспекция, за год-полтора мы приведем в порядок по крайней мере центральные части правобережья и левобережья Новосибирска», — уверен Игорь Салов.

При этом открытым пока остается вопрос о регламенте для рекламы на нестационарных объектах торговли, которые, как правило, принадлежат представителям малого бизнеса. По мнению депутатов, решать эту проблему нужно совместно с Ассоциацией малоформатной торговли. Работая на «новое лицо» города, регламенты не должны принести вред малому бизнесу, и так находящемуся в самом уязвимом положении.

Много работы депутаты видят впереди и с собственниками жилых домов, на фасадах которых ранее размещались рекламные конструкции. Кроме того, будет отдельно решаться вопрос с остановками, совмещенными с торговыми павильонами, а также с новым информационным статусом «умных» остановок. В городе на сегодня планируется обустройство 200 таких остановок.

Проект архитектурно-художественного регламента размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске прошел первые слушания на профильной депутатской комиссии. Следующий шаг — его должна рассмотреть и одобрить комиссия депутатов по градостроительству, прежде чем он попадет на подпись к мэру и вступит в законную силу.

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