Приговор экс-председателю комитета рекламы мэрии Новосибирска обжалует защита

Защита бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни обжаловала приговор чиновнику. На прошлой неделе суд назначил ему наказание в виде пяти лет и девяти месяцев колонии за коррупционные преступления.

Апелляционная жалоба на приговор поступила в Дзержинский районный суд Новосибирска 29 апреля.

Напомним, 18 апреля Дзержинский районный суд приговорил Дмитрия Лобыню к 5 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 3 млн руб. за 11 преступлений коррупционной направленности — по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств) и ст. 290 УК РФ (получение взяток). Чиновнику также запрещено занимать административные должности в органах государственной службы в течение шести лет.

По данным следствия, с февраля 2018 года по сентябрь 2020 года Лобыня участвовал в управлении коммерческой организацией через доверенное лицо и получил доход от её деятельности в размере более 5 млн руб. За 2019-2020 годы он лично и через посредника получил девять взяток на сумму 899 тыс. руб., за эти деньги он в том числе выдавал разрешения на размещение наружной рекламы. В 2020 году чиновнику удалось легализовать часть этих средств в сумме 420 тыс. руб. через финансовые операции.

Взятки начальнику комитета направлялись через подконтрольное ему ООО «Согласие» при посредничестве его бывшей подчинённой Галины Магизовой, приговорённой к штрафу в сентябре прошлого года.

Дмитрий Лобыня был задержан в сентябре 2020 года, в сентябре 2021 года расследование уголовного дела в отношении чиновника было завершено.

Свою вину Лобыня признал в полном объёме.