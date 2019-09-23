Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом ООО «Сибирская девелоперская компания» (Сидеко), принадлежащее бизнесмену Алексею Швецову.

Иск с требованием признать компанию «Сидеко» несостоятельной в июле текущего года подал московский коммерсант Андрей Сенченко. Сумма исковых требований составила около 7,2 млн рублей, сейчас они будут включены в конкурсную массу. Конкурсным управляющим «Сидеко» назначен Валерий Ларичкин, рассмотрение отчета управляющего запланировано на 13 февраля 2020 года. Принадлежащая Алексею Швецову «Сибирская девелоперская компания» управляет МФЦ на площади Труда в Новосибирске и в поселке Кольцово, а также гостиницей «Миротель» на площади Маркса. Согласно ЕГРЮЛ, выручка компании в 2017 году составила 6,9 млн рублей.

Напомним, Андрей Сенченко является учредителем компаний «Версол» и «Солвер», управляет которыми эксплуатирующая компания «Площадь Труда» (до марта 2019 года ими управляла «Сидеко» — «КС»). До 2016 года в учредителях «Версола» и «Солвера» также значился Алексей Швецов. Кроме того, Алексей Швецов и Андрей Сенченко являются совладельцами компании «Премьер Отель», занимающейся гостиничным бизнесом. Ранее в «Сидеко» рассматривали возможность досудебного урегулирования спора, уточнив, что претензии истца связаны с задолженностью по аренде и необходимостью ее реструктуризации. Будет ли компания обжаловать решение арбитража о признании ее банкротом в вышестоящей инстанции, пока уточнить не удалось.

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