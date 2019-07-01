Бизнесмен потребовал банкротства компании владельцев «Миротеля»

Московский бизнесмен Андрей Сенченко через арбитраж потребовал банкротства принадлежащей Алексею Швецову «Сибирской девелоперской компании» (Сидеко), управляющей МФЦ на площади Труда в Новосибирске и в поселке Кольцово, а также гостиницей «Миротель» на площади Маркса.

Как сообщается в карточке дела на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, иск был подан в минувший четверг, сумма претензий бизнесмена к девелоперу составляет около 7,2 млн рублей. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в девелоперской компании, иск связан с задолженностью по аренде и необходимостью ее реструктуризации. «Этот процесс не влияет на текущую деятельность административного комплекса МФЦ на площади Труда и не затрагивает пользователей услуг», — сказала PR-директор ООО «Сидеко» Анастасия Никулина. Она добавила, что руководство компании рассматривает возможность досудебного урегулирования спора.

Андрей Сенченко является учредителем компаний «Версол» и «Солвер», управляет которыми ООО Эксплуатирующая компания «Площадь Труда» (до марта 2019 года ими управляла «Сидеко» — «КС»). До 2016 года в учредителях «Версола» и «Солвера» также значился владелец «Сидеко» Алексей Швецов. Кроме того, Алексей Швецов и Андрей Сенченко являются совладельцами компании «Премьер Отель», занимающейся гостиничным бизнесом. Ранее в арбитраже рассматривались иски «Версола» и «Солвера» к «Сидеко» с требованием взыскать суммы по агентскому договору. Как следует из материалов дела, между компаниями и девелопером заключены агентские договоры, по которым «Сидеко» от имени «Версола» и «Солвера» сдавал помещения в аренду, обязавшись делать компаниям агентские отчисления.

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