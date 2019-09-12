Современный комплекс водоснабжения в Татарском районе Новосибирской области будет построен в рамках национального проекта «Экология»

Напомним, что ранее жители Татарска жаловались на ограничение подачи чистой воды: в вечернее время жители страдали от постоянных перебоев. Вода также не соответствовала требованиям СанПиН.

Как показало исследование, проблема связана с низкой производительностью. Водоснабжение осуществляется десятью глубоководными водозаборными скважинами, протяженностью водопроводных сетей в 96,965 км. Из них самая новая установлена 10 лет назад. За последние два года на сетях водоснабжения зафиксировали более 20 прорывов (износ 65%). В межотопительный период 2018-2019 годов было заменено 1,55 км аварийных водопроводных сетей.

По данным правительства Новосибирской области, для решения вопроса подачи воды необходимо совершить строительство пяти водозаборных скважин, каждая производительностью 40 кубометров/час; двух станций водоподготовки производительностью 160 кубометров/час, которая позволить обеспечить подачу чистой питьевой воды в централизованную сеть водоснабжения; насосной станции подъёма и двух резервуаров чистой воды (объем каждой – 500 кубометров); водопровод протяженностью 5,8 км, который обеспечит закольцовку в общую централизованную сеть.

Финансирование строительства по проекту предусмотрено в 2022 году в рамках региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области. Объем инвестиций составит около 300 млн рублей. Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, по достижению реализации проекта, население Татарского района будет обеспечено качественной водой, соответствующей современным нормативным требованиям.

В 2020 году из областного бюджета будет выделено 27 млн рублей на предотвращение перебоев водоснабжения.

Напомним, что ранее Андрей Травников рассказал о ходе реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» и о планах участия региона в новой федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий»

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.