Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о ходе реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» и о планах участия региона в новой федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий»

В 2020 году завершается региональная программа «Устойчивое развитие сельских территорий». По словам главы региона, на сегодня полным ходом идет разработка новой программы. Правительство Новосибирской области принимает соответствующие заявки от муниципалитетов.

«Наша программа готовится на основе федеральной, которая предусматривает финансирование порядка 2,3 трлн рублей на все регионы. Эти средства заложены на такие направления, как современный облик сельских территорий, развитие жилищного строительства и повышение уровня благоустройства домовладений, содействие занятости сельского населения, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство сельских территорий», – пояснил губернатор Новосибирской области.

По его словам, перед регионом стоит задача активнее участвовать в федеральных программах, а для этого необходимо грамотно и оперативно составлять документы, перенимать опыт других территорий. «Надеемся, что Новосибирская область в числе первых регионов приступит к реализации этой новой комплексной программы. Это позволит нам усилить ту работу, которую мы уже сегодня ведём в сфере развития сельских территорий», – добавил Андрей Травников.

Напомним, что 44 программы из 19 районов Новосибирской области заявлены в минсельхоз России к реализации к 2020 году.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, в этом году на развитие сельских территорий будет направлено 518,1 млн рублей, при этом 258,4 млн рублей поступят из областного бюджета. Непосредственно 128,9 млн рублей запланированы на газификацию. Основные объекты – 68,7 км газопроводов в Ордынском районе Новосибирской области.

85,2 млн. рублей выделено на улучшение жилищных условий в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

В строительство 14,5 км водопроводов в Искитимском и Доволенском районах вложено 34 млн. рублей. Напомним, что Новосибирская область приступает к реализации проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология». Работы по обеспечению качественным водоснабжением планируют окончить к 2024 году, на эти цели направлено более 6,6 млрд рублей.

Как подчеркнул губернатор, к завершению этой программы необходимо сделать все, чтобы доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составляла не менее 91,8%. На сегодня качественной питьевой водой обеспечено 86,7% населения региона.

Также в числе приоритетных направлений работы правительства Новосибирской области — приведение в порядок сельских автодорог. Благодаря программе «Устойчивое развитие сельских территорий» за пять лет в 7 районах области было реконструировано 57,8 км и построено 7,5 км дорог. На финансирование программы из областного и федерального бюджетов было выделено 1,3 млрд рублей.

Для национального проекта по благоустройству территорий «Жилье и городская среда» в этом году направлено более 1,1 млрд рублей. До 2024 — порядка 5 млрд рублей. По плану на 2019 год в муниципальных образованиях области запланировано благоустроить 116 придомовых территорий и 45 общественных пространств.

Нацпроекты «Образование», «Демография» и федеральной программы «Жилище» также продолжают работать. Среди оборудования, обеспеченного образовательным учреждениям в районах – 21 школьный автобус, приобретенных за счет областного бюджета. По словам губернатора, ежегодно необходимо приобретать не менее 30 новых автобусов и 30 машин скорой медицинской помощи. К концу этого года районным школам выделят еще 10 автобусов.

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