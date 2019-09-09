Удар молнии стал причиной крупного блэкаута в Омске

Власти Омской области выясняют обстоятельства крупного ЧП на энергосетях, произошедшего в минувшее воскресенье. По предварительной информации, удар молнии стал причиной отключения трех подстанций, без электричества на много часов остались сотни домов и учреждений, а также Омской аэропорт.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, власти региона создадут комиссию с участием экспертов, которая выяснит точные причины многочасового отключения от электроэнергии. ЧП в районе омского Левобережья произошло в минувшее воскресенье, в районе 20:35 по местному времени.

В «Россети Сибирь» пояснили, что его причиной предположительно стал удар молнии в провода воздушных линий, из-за чего перестали работать три подстанции в Кировском округе, в том числе та, которая подавала энергию в аэропорт. Частично аэропорт подключили от резервных линий, однако, один терминал и взлётная полоса оставались без питания 3 часа, что стало причиной задержки рейса. Сейчас, по информации «Россети Сибирь», энергоснабжение омского Левобережья полностью восстановлено.

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