Что ждут участники и эксперты от новосибирского форума «Технопром»?

В сентябре Новосибирск встретит участников и спикеров традиционного международного форума «Технопром–2019». Как и несколько лет назад, цель мероприятия — презентация технологий и цифровых трансформаций, способных обеспечить глобальное лидерство России в хай-теке и экономике. Насколько за годы работы трансформировался сам форум, развивается ли он или стал формальным мероприятием, не потеряла ли актуальность его повестка, «Континент Сибирь» выяснял у его организаторов, участников и экспертов.

Седьмой международный форум технологического развития «Технопром» пройдет на площадке новосибирского «Экспоцентра» с 18 по 20 сентября. Как рассказал на пресс-конференции, прошедшей 3 сентября, курирующий подготовку к форуму заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, в этом году лозунгом мероприятия станет «Наука новой эры: технологии трансформации». Глобальная миссия посвященного кооперации науки и промышленности форума — «Вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира». На «Технопроме–2019» ожидается порядка 8 тыс. участников, в том числе 12 иностранных делегаций общим составом около 100 человек. Планируется, что будут представители из Беларуси, Казахстана, Кореи, Израиля, Сингапура, Китая, Индии и Вьетнама.

«Впервые на форуме будет запущена биржа контрактов. Любой участник сможет выбрать из зарегистрированных коллег интересного ему человека и предложить встречу, указав тему переговоров. При подтверждении готовности второго участника потенциальным партнерам будет доступна электронная почта друг друга и встреча на площадке форума в формате В2В», — рассказал Андрей Жуков.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» помощник губернатора Новосибирской области по вопросам развития науки, образования и инноваций Марина Ананич пояснила, что повестка форума сфокусирована на проблематике глобальных вызовов, затрагивающих интересы всех стран мира, включая Россию. «В гонке за технологическое лидерство победит тот, у кого есть научные заделы новой эры и кто готов к технологиям трансформации в новой социотехнологической реальности. Наука становится силой, воздействующей на все сферы жизнедеятельности общества. В этом новые возможности для Новосибирской области и России в целом», — сказала Марина Ананич.

Частью форума традиционно станет выставка, на которой будет представлено около 40 экспонентов, включая Cisco, РЖД, ПАО «Ростелеком», ТВЭЛ, Сибирский федеральный университет, правительство Новосибирской области, мэрию и других. Общая площадь экспозиции составит более 1,5 тыс. кв. метров. Впервые в этом году к «Технопрому» примкнет ранее проводившийся весной сибирский форум «Индустрия информационных систем» (ИСС), который проводится в Новосибирске с 2002 года. По словам министра информационного развития и связи Новосибирской области Анатолия Дюбанова, на ИСС, который стартует со второго дня форума, обсудят разные хай-тек темы, от развития экспорта ИТ-услуг до дискуссии на тему «Наука против искусственного интеллекта».

«Возможно, по итогам дискуссии наука будет «за» искусственный интеллект», — уточнил в ходе пресс-конференции министр. Предполагается, что в ходе «Технопрома–2019» будет подписано более 20 трехсторонних соглашений с участием правительства региона. Соглашения будут «рамочными», по ним далее будут разрабатывать «дорожные карты». По словам Андрея Жукова, компания «Ангиолайн» представит на «Технопроме» новую производственную площадку, презентация которой пройдет с участием представителей федерального минпрома.

Что касается других крупных новосибирских предприятий, судя по всему, они не заявили отдельного представительства на форуме. «На выставке будет представлено несколько коллективных стендов, в том числе объединенный стенд Новосибирской области. Порядка 20 компаний будут представлены на стенде СФО», — пояснил в ходе пресс-конференции генеральный директор оператора форума, компании «Бизнес Диалог» Анатолий Кицура.

Впрочем, далеко не все участники «Технопрома–2018» приедут на новосибирский форум в этом году. Причины разные, в том числе и экономические. «Основная причина — не планировали бюджет. Сумма взноса за участие небольшая, порядка 150–200 тыс. рублей, но наш бюджет на сентябрь ее не предусматривает», — рассказали «Континенту Сибирь» в новосибирской компании «Азимут», занимающейся разработками в области спутникового мониторинга. В компании «Бизнес Диалог» корреспонденту «Континента Сибирь» уточнили, что регистрация для участия в самом форуме бесплатна, платным является участие в выставке. Регистрационный взнос для участия в экспозиции составляет 7,5 тыс. рублей, далее все рассчитывается исходя из размеров и местоположения стенда.

В компании «Умный Дом Омск» отметили повышенное внимание на прошлогоднем «Технопроме» к проекту «Академгородок 2.0». «Форум был переполнен в плане экспонатов, многие участники на заключительном праздничном ужине, на котором должен был быть губернатор, отмечали, что очень много внимания было уделено центральному стенду «Академгородок 2.0», который позиционируется как сибирский аналог центра «Сколково». И когда был приезд гостей из Москвы, включая президента РФ, все внимание было уделено только этому объекту», — рассказал технический директор компании Дмитрий Васин. При этом он высоко оценил уровень дискуссионной площадки форума, ключевой темой которой была «Наука как индустрия в условиях «идеального шторма». «Спикеры, с которыми было возможно пообщаться, список фамилий был потрясающим», — добавил Дмитрий Васин. Тем не менее в этом году омская компания не планирует участвовать в «Технопроме». Причина — впечатления от посещения июльской промышленной выставки «Иннопром–2019» в Екатеринбурге. «Комплекс и программа на голову превосходят «Технопром». Поэтому участие в новосибирской выставке у меня сейчас под вопросом», — уточнил бизнесмен.

Напомним, планируется, что на «Технопроме–2019» архитекторы представят архитектурный облик проекта «Академгородок 2.0». Эксперты по-разному оценивают перманентное присутствие проекта в качестве «главного экспоната» на международном форуме. По мнению руководителя Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) Александра Зырянова, «Академгородок 2.0» может стать точкой притяжения в регион людей и технологий. «Такие территориальные проекты — это развитие многих направлений, и не только в ближайшей перспективе, но и на 10–20 лет вперед. А это значит, что мы будем обсуждать экономику, кадровую политику и образование, качество жизни, городскую среду и многое другое. Именно такая постановка вопроса и дает форуму масштаб не только федеральный, но и по-настоящему международный», — рассказал «Континенту Сибирь» Александр Зырянов.

Бывший руководитель СО РАН, академик Александр Асеев, стоявший у истоков зарождения «Технопрома», настроен более критично. «Во времена, когда форум курировал Дмитрий Рогозин (Рогозин курировал «Технопром» в должности вице-премьера РФ. — «КС»), была какая-то последовательность действий. На одном форуме обсуждали ГЛОНАСС, на втором — медицину. Сейчас основная тема обсуждения — «Академгородок 2.0». Полтора года назад поручение президента было. Синхротрон, безусловно, нужная вещь, но важно еще развитие территорий», — считает ученый. По мнению Александра Асеева, форуму сегодня не хватает связи с реальным сектором экономики. «Как раньше не хватало, так и сейчас. Не хватает таких могучих организаций, как «Газпром», Ростех, Росатом. Они если и участвуют, то как-то на вторых ролях. Мы с Владимиром Городецким (бывший мэр Новосибирска и губернатор Новосибирской области. — «КС») пытались оживить эту ситуацию. Вспомните программу реиндустриализации. Сейчас это, в общем-то, забыто, а ничего нового взамен так и не появилось», — сказал академик. По мнению Александра Асеева, важно, чтобы форум стал мощным импульсом для развития сибирской промышленности. «Нужна трансформация в реальное развитие промышленности. Возможно, «Технопром» сможет это решить», — резюмировал ученый.

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