В национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах России Новосибирская область, как и год назад, занимает 19 место. Изменения в экономике страны заставляют регионы активнее привлекать инвесторов, консолидировать бизнес и производства, осваивать новые рынки экспорта. О том, что сегодня формирует экономику Новосибирской области, «Континенту Сибирь» рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона АНДРЕЙ ГОНЧАРОВ.

— Андрей Александрович, какой сегмент новосибирской экономики сегодня показывает наибольшую динамику – производства, торговля, средний и малый бизнес, включая небольшие семейные предприятия и частных предпринимателей?

— У нас достаточно сбалансированная экономика. В Новосибирской области хорошо представлен крупный бизнес в виде предприятий, входящих в вертикально интегрированные холдинги и корпорации. Развивается добыча полезных ископаемых, благодаря «Сибирскому антрациту», с хорошей динамикой, дает хороший прирост по промышленным показателям. Плюс средний и малый бизнес, по которому мы находимся на первом месте в СФО и устойчиво входим в первую «пятерку» по стране по количеству предприятий, по обороту, по валовой продукции этого сегмента. Кроме того, торговля. Хотим мы или нет, Новосибирская область на протяжении, как минимум, десятка лет не только позиционирует себя, как торгово-логистический центр Сибири и Дальнего Востока, но и является им по факту. Торговый оборот у нас составляет примерно половину валового продукта региона. Поэтому эту сферу тоже не нельзя забывать. При этом к торговле, по моему мнению, нужно плотно подключать туризм, насыщая регион и город событийными, культурными и спортивными мероприятиями. В ближайшем будущем нас ждут спортивные события мирового уровня, этап чемпионата мира по волейболу и чемпионат мира среди молодежных команд по хоккею. Кроме того, Новосибирскую область можно назвать театральным регионом — наши театры постоянно становятся лауреатами различных престижных конкурсов. И сегодня туризм в этой сфере у нас достаточно активен, но пока он регионального уровня ― приезжают любители сцены из Томска, Барнаула, Кемерово. Хотелось бы, чтобы активнее приезжали и из столицы России, из-за рубежа.

Кроме того, региональная экономика делает сегодня упор на инновации, прорывной проект в этом плане «Академгородок 2.0». Строительство ускорителя «Сибирский кольцевой источник фотонов» («Скиф»), вхождение в федеральную программу, вся инфраструктура будет направлена на создание инновационного центра, подобного CERN, задача такая стоит. Какая-то часть новосибирской промышленности, безусловно, будет задействована в этом проекте. Возможности у предприятий для этого есть. Остальные проекты пока сложно считать прорывными.

Есть проблемы, связанные с вертикальным интегрированием предприятий, они касаются выполнения гособоронзаказа. Когда предприятия отрабатывают условия контракта, и им нужно чем-то заполнять мощности, диверсифицируя производство.

— Вы говорите о заводе имени Чкалова?

— У завода, действительно, сейчас есть потребность в заказах, в связи с тем, что контракт по строительству Су-34 подходит к концу. Но есть у предприятия и наработки по другим видам техники, в том числе военной. Есть заказ по суперджету (пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 – «КС»), мы надеемся, что все это будет на заводе реализовано, руководство области «держит руку на пульсе». Как только поступили первые тревожные сигналы о возможном переносе производства, сразу вмешался губернатор. Не хотелось бы терять такое мощное производство, столько людей там задействовано. Сейчас, по крайней мере, со слов руководства завода, серьезных опасений за судьбу предприятия нет.

— Говоря о среднем и малом бизнесе, какие сегодня существуют меры его поддержки в регионе, как со стороны федеральных властей, так и региональных? Как вы их оцениваете?

— Меры поддержки есть на всех уровнях, и федеральном, и региональном, и муниципальном. Начиная с нацпроектов и заканчивая городскими программами, которые есть во всех округах. Другой вопрос, как воспользоваться этой поддержкой, и насколько она ощутима. С этим, конечно, есть проблемы. Одна из частей федерального проекта акселерации малого бизнеса как раз призвана их решить. Будет открыт центр «Мой бизнес» как единая инфраструктурная площадка для поддержки малого и среднего предпринимательства. Такие центры создаются в каждом субъекте федерации. Это, в первую очередь, информационный, консультативный центр. Кроме того, на площадке будут присутствовать операторы: фонд микрофинансирования и гарантийный фонд Новосибирской области. Плюс аппарат уполномоченного по правам предпринимателей. В 2019 году центр мы откроем. Эти меры поддержки есть и сейчас, но в центре они будут сгруппированы. Рассчитываем, что он будет востребован, в первую очередь, среди начинающих бизнесменов. С чего начать, куда пойти, где встать на учет или оформить документы, чтобы получить меры поддержки. Предстоит работа с банками, так как зачастую средства на старт бизнеса являются заемными. Если у бизнесмена не хватает залоговых средств, нагрузку берет на себя гарантийный фонд. Уже сотни предпринимателей прошли эту процедуру и спокойно работают.

Есть проблема с информированностью. Нужно, чтобы как можно больше предпринимателей знало, что такие механизмы существуют. Но нужно, чтобы не получалось как с колхозами — не нужно всех насильно затаскивать в бизнес. Подвигов так не совершить, так что инициатива от властей должна быть разумной. Большое внимание будет уделяться самозанятым. Сейчас четыре пилотных региона обкатывают этот механизм. Речь на госуровне идет о том, чтобы самозанятые получали минимум фискальной нагрузки, работали через мобильное приложение, без частых контактов с властными структурами. Надо к этому понемногу готовиться и понимать, как мы будем работать с этими людьми. Что касается профессий, попадающих в категорию самозанятости, в основном в Новосибирской области это сфера услуг ― маникюр, репетиторы, парикмахерские.

— До назначения на должность министра вы были главой Кировского района Новосибирска, не один год тесно работали с мэрией города. Помогает сейчас этот опыт?

— Безусловно, сейчас мы активно сотрудничаем с департаментом промышленности мэрии, городским центром развития предпринимательства, двумя бизнес-инкубаторами на Есенина и на Троллейной. Проводим совместные семинары.

Хотелось бы больше активности на уровне районов города. Там в основном трудится малый бизнес. За свой Кировский скажу, что в районе всегда активно работали совет предпринимателей и совет руководителей предприятий. Роль личности в такой работе играет большую роль. Человек, который это «тащит», должен быть авторитетом, и не обязательно в финансовом плане ― адекватный, заряженный. Хотелось бы, чтобы все это сохранялось. Кроме того, сотрудничаем с мэрией по торговле, по сфере услуг, сейчас работаем над изменениями в законодательстве о торговле алкоголем. Большое внимание сейчас будет уделяться маркировке товаров, тема живая.

— В Новосибирской области работает достаточно много институтов, в задачи которых, в том числе, входит настройка диалога бизнеса и власти – МАРП, ТПП, «Опора России» и другие. Как сегодня строится работа министерства с ними? Что удалось вместе сделать и, может, есть какие-то ближайшие проекты?

— В отношениях между бизнесом и властью нельзя говорить о персональных предпочтениях. Пришел человек с какой-то проблемой, надо с ним разобраться и попытаться помочь. Про центр «Мой бизнес» я уже сказал, что касается площадок для профессионального диалога, законодательных инициатив, продвижений проектов ― министерство работает со всеми. «Опора России», МАРП, торгово-промышленные палаты областная и городская, «Деловая Россия», ОНФ. Мы готовы работать с каждой организацией, и будет неправильно использовать какие-то преференции. Есть наработки конкретные. К примеру, сейчас представители МАРП вышли с проектом создания единой онлайн-площадки, активно прорабатывают концепцию с айтишниками.

— Это презентованная ранее онлайн-площадка субконтрактации? Могли бы подробнее рассказать об этом проекте, что это будет, кто будет в нем задействован, когда она начнет работу?

— Есть механизм, созданный на уровне страны ― государственная информационная система промышленности. Сейчас находится в активной фазе запуска. Каждое предприятие, зарегистрировавшись в этой системе, может внести номенклатуру продукции. Это все будет в открытом доступе, с ценами, возможностью сразу подписывать контракты. Есть идея выйти и за пределы Новосибирской области. По словам входящих в состав рабочей группы представителей МАРП, пока что в других регионах такого нет. Главная задача такой онлайн-площадки ― донести, что производит то или иное предприятие. Доходит до смешного: люди не знают, что производят у них «за забором», что соседнее предприятие делает. Хотя им эта продукция нужна, и везут ее откуда-то из-за Урала. Эти площадки призваны восполнить пробелы. Дополнительные затраты будут, придется нанимать или обучать специалистов, которые будут работать с системой. Конечная цель — максимально локализовать производство на территории региона и консолидировать предприятия, отдав в конечном итоге продукт на экспорт. По срокам запуска проекта пока сложно говорить, для себя мы ставим промежуточный срок — осень текущего года.

— Продолжая тему взаимоотношений госорганов с коммерсантами, как вы относитесь к попыткам некоторых бизнесменов контролировать через какие-либо новые общественные структуры диалог бизнеса и власти?

— О таких структурах не слышал и не понимаю, как этот диалог вообще можно контролировать.

— Недавно делегация Новосибирской области вернулась с ПМЭФ-2019, где представила, большей частью, перспективы развития научного сектора и высоких технологий. Насколько удачно, на ваш взгляд, регион проходит (или уже прошел) цифровую трансформацию, с учетом большого количества крупных «советских» предприятий?

— «Цифра» сейчас на повестке дня номером один. Заявленная тема форума «Иннопром» в Екатеринбурге — как раз цифровые технологии и промышленность. Что касается конкретных новосибирских проектов, это, за исключением мегасайенс проектов «Академгородка 2.0», трансформация сферы жизнедеятельности: «цифровая» школа, «цифровой» город. Многие новосибирские предприятия сейчас находятся в стадии переоснащения, перехода на современные формы работы и управления, закупают станки с ЧПУ, под это выстраивают всю технологию. Навскидку не назову предприятие, которое можно было бы назвать полностью цифровым, такого нет, но идут к этому все. Работаем с Биотехнопарком. «Ангиолайн» — наше предприятие «на ходу», выпускает успешно на экспорт продукцию, уверенно чувствует себя на рынке. «Новосибирский приборостроительный завод» (входит в интегрированный в «Ростех» холдинг «Швабе» ― «КС») в течение года провел два крупных совещания на его платформе. Обсуждение касалось диверсификации работы предприятий комплекса радиоэлектроники, перехода на гражданскую продукцию. Несколько видов продукции, представленной «НПЗ» и другими предприятиями «Ростеха», это как раз и есть медицинская продукция, качественная, сертифицированная, готовая к внедрению. Знаем, что «НЭВЗ-Керамикс» (учредители — «НЭВЗ-Союз» и «Роснано» ― «КС») активно развивается, несмотря на непростую обстановку на предприятии, связанную, в том числе, и с гособоронзаказом.

— Налоговая недавно потребовала банкротства этого предприятия. Какие у «НЭВЗ-Керамикс» перспективы?

— Мы постараемся не допустить процедуры банкротства. Для этого есть определенные предпосылки и рычаги.

— Если говорить о крупных инвестиционных проектах в регионе – можно ли сейчас сделать прогноз, во что будут вкладывать средства инвесторы в ближайшем будущем? АПК, легкая промышленность, наукоемкие производства? К примеру, есть информация о уже трех компаниях, в перспективе готовых строить в Новосибирской области завод по глубокой переработке пшеницы.

— Конкретики пока нет. Тот проект завода, который видел я на инвестсовете (проект представляло ООО Управляющая компания «Сибирский научно-производственный технопарк» ― «КС»), направлен на доработку. Была заявка от управляющей компании, не от инвесторов. А губернатор хотел бы понять масштаб инвестиций и серьезность намерений. Если инвесторы заходят с какими-то проектами, хотелось бы видеть этих людей и предметно с ними общаться. Если речь идет о сотнях миллионов, миллиардах рублей, мы понимаем, с какими сложностями придется столкнуться и инвестору, и нам. Нам, к примеру, придется максимально облегчить вхождение в проект, обеспечив инфраструктуру ― энергетическую, коммунальную, дороги, рабочую силу. Масштабный проект, много проблем. Вроде пришел человек с чемоданом денег и готов строить, но не все так просто. Уже на начальном этапе инвестор должен понимать все риски, а мы – честно и открыто обрисовать ситуацию, указать, где проблемы. Мы готовы инвесторам предлагать наши ТОСЭРы, «Линево» и «Горный».

— Говоря об экспортных связях региона, какие новые и перспективные направления сейчас осваиваются? Насколько активно развивается сотрудничество с азиатским рынком (в первую очередь, Китаем), и не только в плане поставок, а, возможно, какие-то совместные бизнес-проекты?

— Наше географическое положение само по себе подразумевает плотное общение с азиатскими регионами. В первую очередь, Средней Азии. Пока это «плодово-ягодные» торговые связи, уже сложившиеся. Мы понимаем, что в этом плане наш рынок привлекателен, и готовы новые площадки создавать, если будет потребность. Что касается промышленного сотрудничества, для наших предприятий это энергетика. Тот же «Элсиб» участвует в модернизации гидроэлектростанций в азиатском регионе. У СКБ «Сибэлектротерм» сейчас тоже есть выходы на среднеазиатский рынок.

Что касается совместных предприятий, мы ждем предложений. По экспорту у нас сейчас есть 11 заявок от предприятий, которые готовы отправлять продукцию, часть направлена на Азию. Это в рамках федерального проекта, по нему субсидируется процентная ставка по кредиту. Оказываем поддержку в экспорте, приглашаем к участию в бизнес-миссиях. Буквально каждую неделю приходят приглашения. Наш центр экспорта может сопроводить миссию, помочь провести переговоры, в том числе при участии переводчика.

Задача — максимально насытить визит, в том числе и подписаниями соглашений. В начале года ездили в Белоруссию. Ранее у «Сибэлектропривода» с «БелАЗом» было подписано соглашение, сейчас они уже законтрактованы и активно работают. Есть перспектива не только производства комплектующих и узлов, но и сервисного обслуживания. В сентябре в Новосибирске пройдет форум «Технопром», мы ожидаем большое количество потенциальных партнеров. Этот форум ― серьезный задел на будущее в плане соглашений и меморандумов.

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