В Омской области начал работу первый мусоросортировочный завод

В минувший вторник в Омске открылся первый мусоросортировочный завод. Инвестиции в проект регионального оператора по обращению с ТКО, компании «Магнит», составили около 350 млн рублей, завод сможет перерабатывать несколько сотен тонн мусора в год.

Как сообщили в пресс-службе омского регоператора, первый мусоросортировочный завод открылся в Кировском округе Омска. Предприятие позволит минимизировать объем отходов, которые требуется захоронить. На заводе установлены сепарирующее оборудование, специальные магниты для извлечения железа, оборудование для прессования шведской компании Presona. Мусоросортировочная линия будет сортировать порядка 20% поступающего мусора и отправлять его на вторичную переработку. «До конца 2019 года компания будет производить сортировку отходов за свой счет», — подчеркнули в пресс-службе регоператора.

Второй мусоросортировочный завод, построенный в Ленинском округе Омска, по данным регоператора «откроется в ближайшее время». Общий объем инвестиций в строительство двух заводов составил 700 млн рублей. Напомним, в конце августа текущего года «Магнит», в течение полугода работавший в регионе без государственной лицензии и подвергшийся за это критике со стороны главы региона, сообщил о получении необходимых документов. По словам представителей регоператора, «официальное право на выполнение работ, связанных с транспортировкой, сбором и обработкой ТКО» ускорило запуск мусоросортировочного завода.

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