Ушедший с поста генерального директора «НЭВЗ-Союза» Виктор Медведко избран председателем Совета директоров предприятия.
На прошедшем в понедельник, 2 сентября собрании Совета директоров ХК «НЭВЗ-Союз» его участники приняли отставку Виктора Медведко, который руководил новосибирским электровакуумным заводом с 1987 года. Формулировка ухода 70-летнего топ-менеджера с поста генерального директора – «в связи с выходом на пенсию и переходом на другую работу».
На этом же собрании Виктор Медведко был единогласно избран председателем Совета директоров «НЭВЗ-Союза». Временно исполняющим обязанности руководителя завода назначен Игорь Чапаев, с 2011 по 2015 годы возглавлявший новосибирскую компанию «Лиотех», являющуюся портфельной компанией «Роснано».