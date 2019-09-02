Арбитражный суд взыскал около 1 млрд 283 млн рублей с бизнесмена Владимира Сафронова в рамках банкротства принадлежащей ему компании «МАКС Моторс Бизнес», ранее являвшейся официальным дилером Renault в Новосибирске.

Заявление с требованием привлечь Владимира Сафронова и его супруги Ларисы Сафроновой к субсидиарной ответственности ООО «МАКС Моторос Бизнес» в арбитраж в марте текущего года направил конкурсный управляющий компании Александр Дворяткин. Общая сумма требований составила около 2,6 млрд рублей. По решению суда сумма в размере почти 1,3 млрд рублей была взыскана только с Владимира Сафронова. Признать «МАКС Моторс Бизнес» банкротом в июле 2017 года потребовало агентство «ГлавБух» из-за долга в размере 440 тыс. рублей. Дело было оставлено без движения, однако позже признать компанию несостоятельной потребовала налоговая служба. Иск был принят к производству, в сентябре 2017 года в «МАКС Моторс Бизнес» было введено наблюдение.

Напомним, в апреле текущего года арбитражный суд Новосибирской области взыскал с Владимира Сафронова миллион рублей в рамках банкротства еще одной в ГК «МАКС Моторс» компании – «МАКС Моторс Инвест». Основанная Владимиром Сафроновым группа компаний «МАКС Моторс» ранее являлась самым крупным по портфелю брендов автодилеров в Сибири. ГК представляла Volkswagen, UAZ, «Русские Автобусы», выступала дилером Mazda, Subaru, Land Rover, Jaguar, Ford, Renault, Skoda, Lada, Jeep, Mitsubishi, FIAT Professional, Audi. Финансовые проблемы в ГК начались в 2016 году, предприятия «МАКС Моторс» начали банкротиться.

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