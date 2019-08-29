Детских технопарков «Кванториум» появится в Омске в рамках нацпроекта «Образование»

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в Омске до конца 2019 года появится первый Кванториум с инновационной моделью дополнительного образования детей.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, площадка детского технопарка «Кванториум» будет оснащена высокотехнологичным оборудованием, нацеленным на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Это будет содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала при внедрении эффективных моделей образования.

Так, в омском Кванториуме школьников обучат универсальным навыкам и предметным компетенциям через решение реальных кейсов от промышленных партнеров по ключевым проблемам развития науки и техники. Параллельно будут развивать 4K-компетенции — креативность, коммуникативность, критическое мышление, умение работать в команде.

Обучение в технопарке «Кванториум» будет происходить в квантумах, каждый из которых соответствует ключевому направлению инновационного развития страны. В омском Кванториуме обучение пойдет по таким направлениям, как аэроквантум, космоквантум, энерджиквантум, IT-квантум, биоквантум и хайтек. Занятия будут проходить в учебных классах и лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, а также уникальным программным обеспечением для проведения экспериментов и опытов.

По информации пресс-службы регионального правительства, на площадках Кванториума разместятся конструкторы программируемых квадрокоптеров, профессиональные квадрокоптеры для видеосъемки, трасса для гонок дронов, микроскопы, учебная беспилотная авиационная система самолетного типа, конструктор мини-спутников, образовательное оборудование для запуска моделей ракет. Вести занятия будут вести педагоги, прошедшие обучение по программам проектного творчества, технического и естественнонаучного образования детей.

Кванториум расположится на четвертом этаже центра развития креативности детей и молодежи «Технопарк». Обучение в нем будет бесплатное и доступное для всех детей в возрасте от 10 до 18 лет. К слову, обучаться в учреждении смогут ежегодно 800 ребятишек. Также на площадке детского технопарка будут проходить лекции, мастер-классы и хакатоны.

Отметим, общий объем финансирования в рамках предоставления субсидии на открытие Кванториума составляет чуть больше 73 млн рублей. Из них из федерального бюджета будет выделено 71,5 млн, а из регионального – 1,4 млн.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в 2019 году Новосибирская область приступила к реализации региональных составляющих нацпроекта «Образование». Его цель – вывести Россию в десятку лидеров по качеству образования. Новосибирская область поставила задачу войти по этому показателю в топ-5 регионов РФ.

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