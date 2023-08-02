2 августа стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил стройплощадку новой школы в микрорайоне «Радуга Сибири» и проверил ход работ. Образовательное учреждение по плану должны достроить до конца этого года. Информацией об этом поделилась пресс-служба новосибирской мэрии.

Будущая школа № 221 строится в рамках нацпроекта «Образование» по адресу: ул. Забалуева, 100. Образовательное учреждение рассчитано на то, чтобы принимать в своих стенах 850 учеников в одну смену. Спроектированное с учетом всех особенностей места размещения здание в виде замкнутого прямоугольника с внутренним двором будет оснащено двумя спортивными залами, студией школьного ТВ, спецкабинетами для проектной и научной деятельности, библиотекой и конференц-залом, а на прилегающей территории планируется оборудовать стадион и открытые спортплощадки.

Новосибирский градоначальник рассказал о некоторых особенностях объекта во во время посещения стройплощадки. «Здесь небольшое пятно застройки, стесненные условия, поэтому применены нестандартные решения. В кратчайшие сроки была подготовлена проектная документация, получены все разрешения, после чего подрядчик незамедлительно приступил к работам. Школа будет построена за один год», — приводит пресс-служба слова Анатолия Локтя.

По словам мэра, подрядчик ответственно подошел к выполнению задачи. Несмотря на сжатые сроки, здание фактически построено. «Контур закрыт, ведется внутренняя отделка, закупается оборудование для классов. Есть некоторые вопросы, которые еще предстоит решить — обустроить подъездные пути и парковки», — добавил глава городской администрации.

Новое учебное учреждение рассчитано на перспективу. Загрузка школы будет постепенно увеличиваться с застройкой микрорайона. По прогнозам, на проектную заполняемость новая школа выйдет через 5 лет.

Ранее мы сообщали, что губернатор Новосибирской области поручил привлечь средства федерального бюджета на ремонт здания старейшей школы региона.